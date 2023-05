Arna-Bjørnar tapte poeng på overtid

Arna-Bjørnar var på veg mot siger på bortebane, men måtte nøye seg med 2-2 mot Lyn i Toppserien i fotball sundag.

Anna Aahjem redda poeng for Lyn med si scoring to minutt på overtid. Serbiske Miljana Ivanovic både utlikna og sende Arna-Bjørnar opp i leiinga i løpet av andre omgangs første kvarter, men det haldt berre til eitt poeng for bergenslaget.