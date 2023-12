Arkitekter reagerer på Sentralbadet-riving

Rivingen av Sentralbadet i Bergen, som pågår i disse dager, får flere arkitekter til å reagere kraftig. Det skriver BT. I et innlegg i avisen, skriver tre arkitekter fra et bergensbasert arkitektfirma blant annet det følgende:

– Hvordan kan Bergen kommune rive et så stort bygg, ti måneder etter at bystyret vedtok «Grønn strategi – Klimastrategi for Bergen»? spør Haakon Rasmussen, Vilde Kjærsdalen og Sixten Rahlff.

I strategien som det refereres til, står det blant annet at «eksisterende bygg og anlegg skal tas vare på og oppgraderes bærekraftig».

– Vi lurer på om alle steiner er snudd for bevaring. Det tror vi ikke. Da er det vårt ansvar som arkitekter å reise en debatt om dette, fortsetter de.

Prosjektleder for utbyggingen, Chris Johannesson, mener Bergen kommune ikke gjør noe galt i forhold til vedtatte planer.