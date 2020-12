Arild må rive huset for skipstunnel – men er glad for det

– Dette er ein lettens dag. No veit eg endeleg kva som skjer, seier Arild Teigen.

Han har bygd huset på heimgarden i Kjødepollen i Stad kommune med eigne hender.

No skal det bli jamna med jorda. Men Arild fortvilar ikkje, endeleg kan han legge planar for åra som kjem.

– Eg har levd i eit vakuum her i ti år, og lurt på kva eg skal gjere. No veit eg korleis framtida ser ut.

Heimen hans ligg midt i innslaget til Stad skipstunnel. Heilt sidan 1980-talet har bygdefolket levd i uvissa – blir det tunnel eller ikkje?

Denne veka kom avklaringa. Etter årevis med utgreiingar sikra Frp byggestart i statsbudsjettet.

FORANDRAR BYGDA: Stad skipstunnel får innslaget sitt i Kjøde på Stad. Lengst nord i Vestland fylke. Foto: Kystverket/Snøhetta

1000 milliardar på samferdsle

Nasjonal transportplan seier at Noreg skal bruke 1000 milliardar kroner på samferdsle i løpet av 12 år.

Over heile landet betyr det at folk må flytte frå heimane sine for å gi plass til vegar, jernbaner og tunnelar.

Men frå planane dukkar opp til spaden går i jorda, kan det ta lang tid.

I mellomtida må naboar leve i uvissa.

På Stange veit Arne Christian Konradsen at huset hans må vekk når jernbana mellom Oslo og Hamar får eit nytt spor. Han veit berre ikkje når.

Og i Vestland er folk spente på kva følgjer ferjefri E39 vil få for bygdene dei bur i.

Stad skipstunnel Foto: Illustrasjon Kystverket Ekspandér faktaboks Vil verte verdas fyrste fullskala skipstunnel.

Stadhavet er det mest vêrutsette og farlegaste havstykket langs norskekysten.

Målet med prosjektet er å sikre ein tryggare seglas forbi Stad.

Tunnelen vert 1,7 km lang

Høgda mellom tak og botn er 49 meter

Breidda mellom veggane i tunnelen er 36 meter

Tunnelen skal gi tryggare seilas langs det verutsette Stadhavet

Båtar på storleik med Hurtigruta er dei største som kan gå gjennom tunnelen

Regjeringa og støttepartia har sett av 1,5 milliardar kroner i første planperiode av Nasjonal Transportplan (2018-2023) og 1,3 milliardar i andre del (2024-2029). Dette betyr i praksis at tunnelen er fullfinansiert

Det vil truleg ta 3–4 år å byggje tunnelen Kjelde: Kystverket

Grunneigarane skal få erstatning

Prosjektleiar for Stad skipstunnel, Terje Andreassen i Kystverket, har hatt mange møter med grunneigarane.

Til samen må fire bustadhus rivast. Men etter 30 år med debatt, og 20 statlege utgreiingar kan bygdefolket få ro.

– Ein kan berre prøve sjølv å førestille seg denne uvissa, seier Andreassen.

Kystverket har henta inn takst og opplysningar om eigedomane.

– Vi har laga eit forslag til minneleg avtale som vi skal forhandle med grunneigarane om. Eg håpar dei blir nøgde. Utgangspunktet er erstatning til attkjøpsverdi i nærområdet, seier Andreassen.

KJØDEPOLLEN: Her kjem innslaget til Stad skipstunnel. Fleire må no flytte på grunn av skipstunnelen. Foto: Alf Jørgen Tyssing / NRK

Blanda kjensler for far og son

– Eg synest det er bra at tunnelen kjem, no får vi litt statlege investeringar her på kysten også, ikkje berre i Oslo-gryta, seier Arild Teigen.

Men for faren Kåre Teigen er det verre. Han må sjå garden han har budd på heile livet bli øydelagt.

– Ein jævlige dag. Eg tenker på foreldra, besteforeldra, og meg sjølv som bygde opp garden. No er det over.

Men sonen må sjå framover.

– No er det å starte på nytt på ein ny plass. Eg flyttar til nabobygda Bryggja, eg har hustomta klar, seier han.