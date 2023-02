Årelause ungdommar fekk hjelp

To ungdommar ombord i ein mindre, open båt i Sørfjorden mellom Ytre Arna i Bergen og Votlo på Osterøy mista ein åregaffel og varsla Hovudredningssentralen. Politiet sende sjøressursar, og dei to er no hjelpte i land på Votlo. – Den eine er litt kald, men ellers er dei i fin form, sier operasjonsleiar Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.