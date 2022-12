Årdal-Tyin stengt etter brøytebiluhell

Fjellovergangen Årdal-Tyin er stengt etter at ein brøytebil køyrde på ein stolpe med fiberkablar. Leidningane heng over vegen slik at trafikken ikkje kjem forbi. Montørar frå Telenor skal rette feilen, men er blitt forsinka.