Arbeidsulykke på Stord: Hardt skadd person til sykehus

Ambulanse og politi har rykket ut etter melding om en arbeidsulykke på Sagvåg på Stord i Vestland.

En mann i 40-årene er betegnet som hardt skadd etter å ha falt. Det ble først opplyst at mannen falt fra et stillas med en høyde på mellom fire og fem meter. I en oppdatering skriver politiet at han skal ha falt ned fra en gardintrapp, som var omtrent to og en halv meter høy.

Mannen er fraktet med ambulanse til Stord sykehus, og er våken og bevisst, ifølge politiet.

Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med skifting av taklys, inne på en skole. Ingen elever var involvert eller var vitner til ulykken.