Arbeidere holdt naboene våkne

Flere naboer på Paradis i Bergen ble holdt våkne av et firma som drev med oppussingsarbeid i en leilighet. Politiet kom til stedet rundt midnatt, og det viste seg at firmaet ikke hadde dispensasjon for å drive nattarbeid, forteller operasjonsleder Eirik Loftesnes. Arbeidet ble avsluttet, og naboene fikk nattesøvnen tilbake.