– Erna Solberg og Høgre seier at det ikkje betyr noko om det står Haukeland eller Aleris på sjukehuset. Det er me usamd i, og dette syner den store skilnaden mellom oss og Høgre, sa Støre under pressekonferansen.

Slik starta Ap-leiar Jonas Gahr Støre dagens pressekonferanse på Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Her han troppa opp for å leggje fram med sju punkt som dei meiner skal betra helsepolitikken i Noreg.

Ap hevdar høgreregjeringa si styring i åtte år har auka skilnadane, og at det offentlege helsevesenet vert tappa for pengar, folk og kompetanse. Dette vil Ap snu – med ein plan på sju punkt for norsk helsevesen.

Styrkja sjukehusøkonomien

Dette skal gje rom for fleire tilsette i heile stillingar, betre behandlingskapasitet og naudsynte investeringar. Kapasiteten i poliklinikkar på ettermiddagar og kveldar i det offentlege skal auka, i staden for å byggja ut private tilbod.

Meir rettferdig psykisk helsetilbod

Ingen skal møta stengde dører, og folk med tilvising til spesialisthelsetenesta skal ha moglegheit for vurderingssamtale. Pasientar med langvarige psykiske problem/rusproblem skal ha rett på ein pasientansvarleg fagperson som skal hjelpa med å koordinera pasientforløpet.

Betre tid for fødande

Ap vil sikra at ein får betre tid til familie og barn før, under og etter fødsel. Mor og barn skal få verta på barselavdelinga så lenge dei treng det. I tillegg skal kvinner med lang veg til fødestova få tilbod om jordmor i bilen på veg til sjukehus ved behov. Fleire tilsette på jobb i heile stillingar, dobla utdanningsstillingar for jordmødrer og ny finansiering av fødetilbodet.

– Me har høyrd om kvinner som under fødsel har vorte forlaten når dei er på sitt mest sårbare, og kvinner som må reisa for tidleg heim, sa Arbeidarpartiet sin førstekandidat i Hordaland, Marte Mjøs Persen på pressekonferansen.

Leiar i Jordmorforeningen, Kari Aarø, seier til NRK at dei ynskjer Arbeidarpartiet sine tiltak for å betre fødetilbodet velkomen. Likevel etterlyser Aarø konkrete tiltak.

– Slik ordninga er no er det fleire jordmødrer ute i distrikta som blir med gravide kvinner på reisa til sjukehuset utan å få ordentleg betalt i ettertid. Det er fordi det ikkje er konkrete ordningar for følgejordmødrer i kommunane, seier Aarø som meiner fleire heiltidsstillingar er ein del av løysninga.

– Det er fleire jordmødrer, spesielt i mindre kommunar, som berre får tilbod om små stillingsprosentar.

Investera i ambulansetenesta i heile landet

Ap vil ha ny fagleg standard for utstyr i køyretøy og fartøy, og kompetansen til dei som er med ut i teneste.

Det vil dei gjera med statleg overtaking av luftambulansen, og greia ut modellar for samarbeid med ideell sektor. Norsk Luftambulanse er i dag organisert som ei stifting, medan dotterselskapet Norsk Luftambulanse AS er operatør alle dei tolv legehelikopterbasane.

Luftambulansen bør over i statleg kontroll, meiner Ap. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / Simon Skjelvik Brandseth

Offentleg kreftbehandling nærmare folk

Ny nasjonal kreftplan der ein vil flytta deler av kreftbehandlinga ut i lokalsjukehusa, særleg knytt til strålebehandling og oppfølging etter kirurgi.

– Me må arbeida for å gjera kreftbehandlinga betre og meir tilpassa kvar einskild, sa Støre.

Auka investeringar i utstyr, drift og analysekapasitet for å utføra gentesting av svulstar tidleg i behandlingsforløpet.

Sikra hjelpa du treng etter opphald på sjukehuset

Ap meiner sjukehusa må ta eit større ansvar for kva som skjer etter at sjukehusopphaldet er over. Det betyr mellom anna at sjukehustenestene følgjer deg på veg heim, og at dei tilpassar medisinar og rehabilitering til det livet du vil leva. Spesielt gjeld dette punktet eldre pasientar. Ap vil redda fastlegeordninga og utvikla digitale løysingar for kommunikasjon mellom nivåa i helsetenesta.

- Kommunane har ikkje vorte sett i stand til å ta vare på pasientar etter at dei vert skrivne ut av sjukehus. Dette vil me gjera noko med. Vidare vil me sikra fastlegeordninga som koordinerer mykje av den avanserte behandlinga som pasientane får, sa Ap sin helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkhol.

Auka intensivkapasiteten

Veksande befolkning og framtidige krisar gjer at intensivkapasiteten må aukast. Auka talet på utdanningsstillingar for både sjukepleiarar og legar knytt til intensivpostar.