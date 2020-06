Åpnet verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

Oppdrettsanlegget på Loddetå i Sveio helt sør i Vestland fylke blir verdens første anlegg som kutter all bruk av fossilt drivstoff.

Dette skjer som resultat av et samarbeid mellom Bremnes Seashore, ABB og Miljøstiftelsen Bellona.

Pilotanlegget har vært under uttesting siden våren 2018.

– Dette samarbeidet er et forbilde for resten av næringen. Jeg håper dette kun er starten på en helelektrifisering av oppdrettsnæringen langs hele kysten, sa Solberg.

LAKS: Bremnes Seashore produserer 500.000 laksemåltid hver dag og har 2,8 milliarder kroner i omsetning. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Betydelig miljøgevinst

Elektrifiseringen betyr i praksis at alle operasjoner i den daglige driften skal drives av ren, elektrisk kraft. I dag brukes dieselaggregat, og de fleste arbeidsbåtene går på fossile drivstoff.

– På våre anlegg på Loddetå kan vi spare 110.000 liter diesel i året. Det blir en del, sier utviklingssjef Simon Nesse Økland i Bremnes Seashore.

Selskapet har videre beregnet at dersom hele laksenæringen legger om til elektrifisering, kan dette bety et CO₂-kutt på vel 300.000 tonn i året. Det tilsvarer utslipp fra 150.000 fossilbiler.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn mener det er viktig at havbruksnæringen holder oppe tempoet i elektrifiseringen.

– Oppdrettsnæringen skaper enorme verdier for Norge, men den har også et fotavtrykk og klimagassutslipp. Vi trenger mer innovasjon for å få havbruksnæringen over i det grønne skiftet, og det er kjempeviktig at vi får elektrifisert det vi kan, sier Rotevatn.

SPARER: – På våre anlegg på Loddetå kan vi spare 110.000 liter diesel i året, sier utviklingssjef Simon Nesse Økland i Bremnes Seashore. Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

Strøm til merdkanten

Mens rundt 70 prosent av landets oppdrettsanlegg allerede har lagt om til landstrøm, er Bremnes Seashore det første selskapet som også har lagt opp til landstrøm helt ut til merdkanten.

Det betyr at alle arbeidsoperasjoner ute på merdene kan drives elektrisk. Blant annet har selskapet investert i en hybrid-katamaran som i hovedsak går på batteri.

– Nå har anlegget kjørt i noen uker, og det ser veldig lovende ut. Det er stille og fredelig både for fisk og folk, sier Økland.

Bremnes Seashore er også i gang med å gjøre flere av sine andre anlegg i Sunnhordland om til å bli elektriske.

– Vi er allerede i gang med et nytt anlegg på vestsida av Bømlo som på sikt skal bli helelektrifisert.

Sveio-ordfører Linn Therese Erve (Ap) tror det helelektriske anlegget vil kunne gi positive ringvirkninger for både havbruksnæringen og andre næringer i regionen.

– At verdens første helelektriske anlegg åpner her på Loddetå, synes jeg er helt fantastisk. Utviklingen må være bærekraftig, og dette er starten, sier Erve.