Åpnes for trafikk i ettermiddag

Fylkesvei 500 mellom Austrepollen og Sunndal i Kvinnherad blir åpnet så snart entreprenøren har ryddet veibanen. Trolig i 18-tiden. Noen av steinene er så store at de må sprenges.

Geolog har undersøkt rasområdet og steinene har løsnet i et område 40 til 50 meter over veibanen. Fortsatt er det noen blokker på stedet som må sikres. Stabilt vær, og at blokkene ser såpass stabile ut, gjør likevel at veien kan åpnes i dag.