Åpent i ett felt på E134 i Håradalen

På E134 i Håradalen i Ullensvang er ett kjørefelt åpnet for trafikk. det gjenstår å berge et vogntog før veien kan åpnes for normal trafikk. På fylkesvei 107 i Jondal, der et vogntog stod fast, er det nå ryddet.