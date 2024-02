Ap-statsråd Vestre: – Kva er det vi gjer gale?

Laurdag gjesta statsråd Jan Christian Vestre årsmøtet til Arbeidarpartiet i Bergen.

På førehand hadde fleire spelt inn at noko må gjerast for å gjere partiet meir attraktivt for veljarane til neste val. Nokon peika på meir lokalt arbeid, andre på å bli betre på sosiale medium.

– Det er aldri veljarane det er noko gale med, det er oss, slo Vestre fast i sin tale til årsmøtet.

Han peika på dagens meiningsmåling frå Sentio, der Ap berre får 17 prosents oppslutnad.

– Vi må stille oss spørsmålet: Kva er det vi gjer gale? Viss folk opplever at vi er for fjernt frå kvardagen og snakkar eit språk mange ikkje forstår, då må vi endre det, sa statsråden.

Han peika på at det må gjerast ein jobb med dette når Ap no skal lage nytt partiprogram før neste stortingsval i 2025.