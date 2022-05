Ap-ordførar vart meldt inn i Raudt to gonger mot sin vilje

Det føregår ei mystisk innmelding av folkevalde til partiet Raudt i Etne kommune, og ingen veit kven som står bak.

– Plutseleg såg eg eit medlemsnummer, og då gjekk alarmen hjå meg, seier Siri Klokkerstuen (Ap).

Ho sit i kommunestyret, og var ordførar i Etne mellom 2015 og 2019.

I mars 2019 fekk ho plutseleg ein velkomst-e-post og ei rekning på medlemsavgift av Raudt. Ho kontakta partiet, og vart sletta frå medlemslista med det same.

I februar i år fekk ho ei ny rekning i posten. Ifølgje Raudt var det ikkje oppgitt e-postadresse ved innmeldinga eit halvt år tidlegare, og ho fekk difor ikkje vita om det før.

– Eg synest det er veldig ubehageleg. Medlemskap i politiske parti handlar om personleg overtyding, og ingen andre har noko med det, seier Klokkerstuen.

Opplever det som krenkande

– Me har fått kjennskap til at fem kommunestyrerepresentantar eller vararepresentantar ufrivillig er melde inn i Raudt, seier ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp).

Ein av dei la nyleg ut opplevinga si på sosiale medium. Etterpå oppmoda Ekrheim folkevalde i kommunestyret om gi beskjed viss dei kjende til andre tilfelle.

– Dette er ikkje bra. Nokon opplever dette som krenkande. Det råkar integriteten deira, og dei synest det er pinleg at dei har vore innmelde i to ulike parti.

Ifølgje Raudt er det snakk om totalt fire personar i Etne som er feilinnmelde, i 2019, 2021 og seinast førre fredag. Alle er no sletta frå medlemslistene.

Raudt: – Uheldig

Benedikte Pryneid Hansen er partisekretær i Raudt. Ho seier at ingen er eit ekte Raudt-medlem før kontingenten er betalt.

– Ingen er medlem i partiet før ein har betalt for medlemskapen, men ein står på ei kontaktliste. Ein får då tilsendt velkomst-mail og ein velkomstpakke, seier Hansen.

Benedikte Pryneid Hansen er partisekretær i Raudt, og meiner episodane er uheldige. Foto: Ihne Pedersen

Det er vanleg at parti og organisasjonar har enkle og opne innmeldingssystem på nettsidene sine. Dei ønskjer at terskelen for å melda seg inn skal vera låg.

Raudt seier dei registrerer få falske innmeldingar, men har ikkje konkrete tal.

NRK har vore i kontakt med fleire parti. Arbeidarpartiet melder om ti til 15 feilinnmeldingar det siste året. Høgre skriv at dei oppdagar rundt ti falske innmeldingar i året.

– Det er uheldig, både for oss som parti og dei personane som blir melde inn, seier Hansen.

Lokallaget Etne Raudt vart lagt ned etter valet i 2019, og starta opp igjen for berre åtte veker sidan. Dei har åtte medlemmer.

Har aldri høyrt om ein slik situasjon før

Innmeldingane får fleire til å heve augebryna.

Professor emeritus i samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen, Lars Svåsand, seier det er ein spesiell situasjon.

– Eg har aldri høyrt om at tillitsvalde i eit parti vert melde inn i eit anna parti av nokon andre. Det er heilt uakseptabelt, seier Svåsand.

Han kallar innmeldingane eit overtramp, og eit brot på demokratiske spelereglar.

– Medlemskap i politiske parti er jo uttrykk for grunnsynet vårt. Ein kan jo tenkja seg kva ein ville følt viss ein vart meldt inn i ein religiøs organisasjon utan å vita om det.

Likevel er han einig med Raudt i at det må vera ein låg terskel for å melda seg inn i parti og organisasjonar.

Professor emeritus ved Universitetet i Bergen, Lars Svåsand. Foto: Universitetet i Bergen

Tilbake i Etne føler ikkje Siri Klokkerstuen seg trygg, trass i at Raudt har sagt at innmeldingane i partiet ikkje har konsekvensar.

– Absolutt ikkje. Eg har jo fått rekning på medlemsavgift, der det står eit medlemsnummer. Det synest eg ikkje er greitt.