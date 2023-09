Ap-ordførar i Årdal med kraftsalve mot partileiinga trass kjemperesultat

Årdal-ordførar Hilmar Høl (Ap) fekk 72 prosents oppslutning, men krev likevel oppvask i partiet etter «den dårlegaste valkampen» han har vore med på, skriv NPK.

– Eg er så skuffa at du kan ikkje tru det. Alt rotet i Oslo med habilitetssaker er ei så stor skam og byrde for oss ute i kommunane. Dei har øydelagt veldig mykje for Ap, seier Høl til Kommunal Rapport.

– Eg er kok forbanna på partileiinga, legg han til.

Han krev oppvask i partiet og seier at det er ingen tvil om at valkampen i år er den verste han nokon gong har vore med på.

Ordførar Høl og Årdal Ap gjekk fram 18,7 prosentpoeng frå det førre valet i 2019. Med 72,1 prosent av stemmene er det berre Bindal som har høgare oppslutning enn Årdal i valet i år.

Høgre gjekk også sterkt fram i kommunen med 23 poeng opp frå 2019-valet til 27,9 prosents oppslutning i år. Årsaka er at Ap og Høgre var dei einaste partia veljarane hadde å velje mellom då verken Sp eller Raudt, som fekk høvesvis 35,6 og 6 prosent i det førre valet, stilte i år.

Også Ap-ordførarane Hedda Foss Five i Skien og Robin Kåss i Porsgrunn krev oppvask etter det dei karakteriserer som eit «katastrofeval».