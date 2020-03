Ansatt i karantene ble beordret på jobb for å vaske busser

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Flere bussjåfører er bekymret for egen og pårørende sin helse etter at en ansatt i Tide som skulle vært i karantene, er på jobb på et av selskapets anlegg i Vestland.

Den ansatte kom hjem fra ferie i Spania lørdag i forrige uke. Landet er ett av dem som for tiden er hardest rammet av koronaviruset.

– Ansatte har sagt at de ikke ønsker å gå på jobb. De med pårørende som har kroniske sykdommer, sier de er bekymret for å ta med seg smitte hjem, sier avdelingstillitsvalgt for Fellesforbundet, Ørjan Takle.

Unntatt karantene

Ved ankomst på Bergen lufthavn Flesland, fikk personen rutinemessig beskjed om å være i hjemmekarantene i 14 dager.

Men ledelsen i Tide har bestemt at den ansatte er kritisk for driften, og lar vedkommende slippe karantene for å gå på jobb.

Rundt 100 busser og 300 bussjåfører er knyttet til anlegget på Straume, hvor den ansatte jobber med å vaske bussene.

Bekymringen til sjåførene går ut på at de ikke vet hvor lenge smitten overlever i bussene. I tillegg benytter alle seg av samme kantine og toaletter, og de tar alle på de samme dørhåndtakene.

– Vi har tatt det opp med bedriften og sagt at vi ikke kan ha det sånn, sier Takle.

BEKYMREDE ANSATTE: Avdelingstillitsvalgt for Fellesforbundet, Ørjan Takle, sier bussjåførene er bekymret for å bli smittet av koronaviruset på jobb. Foto: Valentina Baisotti / NRK

– Kritisk for driften

Sammen med verneombudet har de tatt kontakt med både Folkehelseinstituttet (FHI) og smittevernlegen i Øygarden.

– FHI sa at regjeringens beskjed var klinkende klar. Man skal i karantene når man kommer fra utlandet.

Regionsjef i Tide, Rune Mannseth, har forståelse for at de ansatte er bekymret.

– Det er en vanskelig tid for oss alle. Men kombinasjonen av kompetanse og hvilke oppgaver som skal gjennomføres, gjør at vi vurderer at vedkommende er kritisk for driften.

Han understreker at Tide har forholdt seg til de forskriftene som gjelder.

– Jeg føler ikke at vi trosser råd fra FHI. Vår oppfatning er at FHI har vært med å gi råd i forhold til forskriften fra regjeringen, og den forskriften forholder vi oss til helt lojalt. Vi synes det er trist at vi som en samfunnskritisk bedrift i koronapandemien må forsvare oss. Regjeringen har tydelig definert at personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift unntas fra karanteneplikten.

– Det følger et ansvar

Tillitsvalgt Takle forteller at de har bedt ledelsen om en beredskapsplan som sier noe om hvordan den ansatte kan jobbe uten å potensielt smitte til overflater eller kollegaer.

Denne har de ikke fått.

– Sannsynligheten taler vel for at vedkommende ikke er smittet, men likevel føler vi oss utrygge, sier Takle.

– Vår virkelighet er at vi går på jobb, til tross for at resten av samfunnet i stor grad er hjemme. Vi utsetter oss for smittefare, og synes det er grunnlag for å begrense det mest mulig.

Smittevernlege i Øygarden, Jens Eikås, sier de ikke har mye de skulle sagt i denne situasjonen.

– Busselskapene er kritiske funksjoner, dermed har det vært overlatt til dem å forvalte mannskapet – også dem som har vært på utenlandsreise. Selskapet står fritt til dette, men det følger jo et ansvar.

Permitterer sjåfører

Som følge av langt færre kollektivreisende, har Skyss redusert bestillingen. Ved anlegget på Straume snakkes om permittering.

Ifølge Takle kunne mange av de ansatte som står i fare for å bli permittert, gjort den aktuelle ansatte sin jobb.

Mannseth sier de ser på kompetansen til de ulike ansatte.

– Vi oppfordrer alle til å ta egne forholdsregler. Våre ansatte gjør en fantastisk innsats og utsetter seg for smitte i mye større grad enn andre, men vi er nødt til å holde hjulene i gang.