Anne Frank-gatekunst vekker reaksjoner

Fredag forrige uke dukket det opp et nytt verk fra gatekunstneren Töddel på Nygårdshøyden. Verket forestiller Anne Frank ikledd et Palestina-skjerf.

On El-pe-leg, som er styremedlem i Det jødiske samfunn i Bergen reagerer kraftig på kunstverket.

– Denne tegningen viser en mangel på respekt for Holocaust, sier han til Bergens Tidende.

Kunstneren selv er helt uenig. Han sier til avisen at han er klar over at han har brukt sterke virkemidler, men mener at Anne Frank ville satt pris på verket.

Det er malt på hjørnet mellom Holmboes og Fosswinkels gate på Nygårdshøyden.

Dette hjørnet ble først kjent i 2018 da et maleri av en korsfestet Sylvi Listhaug ble hengt opp av den anonyme kunstneren AFK.

Etter dette ble gatehjørnet omtalt som «Speaker’s corner».

Året etter hang den kontroversielle wikileaksgrunnleggeren Julian Assange på gatehjørnet.