Anna Jøsendal årets spiller

Anna Jøsendal fra Odda er kåret til årets spiller i Toppserien etter at hun gikk til topps på NTB-børsen denne sesongen.

Den 22 år gamle Rosenborg-spilleren hadde et snitt på 6,00 på spillerbørsen. Branns Marit Brattberg Lund ble nummer to med et snitt på 5,95 poeng.

Som årets spiller får Anna Jøsendal et portrett av seg selv, laget av illustratør Pål Dybwik.