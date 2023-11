Anmeldt for kroppsskade

En mann i 20-årene tok kontakt med politiet kvart på 1 natt til fredag, etter å ha blitt utsatt for vold i Bergen sentrum. En annen mann i 20-årene skal ha kastet et glass i ansiktet til fornærmede, som ifølge politiet medførte et brudd i nesen.

Politiet har fått navn fra vitner på en mistenkt person, og oppretter sak.

– Han vil bli anmeldt for kroppsskade, sier operasjonsleder Steinar Hausvik.