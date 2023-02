Ankesak i gang

Denne veka starta ankesaka etter funn av blomkålkorallar utanfor Husevåg i Kinn kommune. Tre oppdrettarar tapte mot staten i tingretten etter at dei måtte flytte på eit oppdrettsanlegg. Funn av blomkålkorallar gjorde at dei fekk krav om å fjerne anlegget, men oppdrettarane meiner kravet er gjort på uriktig grunnlag. No håpar dei på å vinne fram i Gulating lagmannsrett.