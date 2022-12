Anker Yakunin-frikjennelsen

Påtalemyndigheten anker frikjennelsen av Andrey Yakunin. De ber om at saken går rett til Høyesterett, melder NTB. Den britisk-russiske statsborgeren og forretningsmannen ble i Tromsø tingrett frikjent for å ha flydd drone på Svalbard. Anken kan påvirke saken til dronedømte Maxim, som ble dømt for å ha flydd drone blant annet i Ullensvang. Han ble frikjent fordi andre russere, blant dem Yakunin, hadde blitt frifunnet.