Anker dom i Sofie-saken

Påtalemyndigheten anker dommen etter drapet på 20 år gamle Sofie Vo Nguyen. En barndomsvenn av Nguyen ble tidligere i desember dømt til 13 års fengsel for drapet, men ble frifunnet for å ha gjort det med overlegg og for likskjendig. Påtalemyndigheten sier i en pressemelding at de mener retten har vurdert bevisene feil.