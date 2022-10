Anka sak og slepp unna med langt mildare straff

Ein mann i 30- åra slepp unna med langt mildare straff etter at han anka ein dom frå Sogn og Fjordane tingrett. Det var i fjor han blei dømt for seksuell omgang med ei kvinne, som ikkje var i stand til å setje seg imot handlinga. Mannen blei då dømt til fengsel i 2 år og seks månader, samt at han måtte betale 100.000 kr i oppreisingserstatning til kvinna. Men Gulating lagmannsrett landa på eit anna resultat då ankesaka var oppe nyleg. Mannen må no sone 120 dagar bak lås og slå, og han slepp også å betale oppreisingserstatninga til fornærma. Årsaka er at retten meiner det ikkje er klar sannsynsovervekt for at mannen gjorde det han var tiltalt for.