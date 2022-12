Angstbehandling fra Bergen får innovasjonspris

Forskerne Gerd Kvale og Bjarne Hansen i Helse Bergen får innovasjonsprisen for behandlingsprogrammet The Bergen 4-Day Treatment, melder Forskningsrådet i en pressemelding. Behandlingen har vist god effekt for personer med alvorlige angstlidelser, som tvangslidelse (OCD), panikkangst og sosial angst. Behandlingen varer bare fire dager.