Anbefaler partifellar å stemma blankt ved ordførarval

Det ferske Industri- og næringspartiet (INP) seglar i medvind og ligg an til å koma inn i kommunestyre over heile landet.

No har partileiar Owe Ingemann Waltherzøe gått ut med at han anbefaler lokallaga i partiet sitt å stemma blankt når ordførarane skal bli valt.

– Eg anbefaler lokallaga å stemma blankt der dei får få representantar, seier partileiaren for Industri- og næringspartiet.

Saka kom først ut i Telemarksavisa.

Her kom det fram at han anbefalte alle i partiet å stemma blankt, men understrekar til NRK at det ikkje gjeld alle.

– I dei områda der vi kan få stor oppslutnad vil eg sjølvsagt ikkje anbefala å stemma blankt slik at vi kan vera med å påverka.

Mot vindkraft og eigedomsskatt

Waltherzøe seier at det blir viktig for partiet å stemma ned alt av forslag knytt til vindkraft og stemma for å fjerna eller setta ned eigedomsskatten.

– Men kor går grensa på størrelse på kor du vil anbefala dette og ikkje?

– Det må lokallagsleiarane avgjera sjølve. Vi ønskjer eit godt samarbeid, og jobba frå sak til sak. Men eg vil anbefala representantane at dei stemmer blankt om dei ikkje får gjennomslag for sakene våre.

– Men om du anbefaler å stemme blankt vil de ikkje avskriva moglegheita for å vera med å påverka anten de er i koalisjon eller ikkje?

– Jo, men det er frykteleg viktig for oss å signalisera for våre veljarar at vi ikkje går på kompromiss eller svelger kamelar for å få makt. Då avstår vi heller.

– Vil du seie at du er sitert feil i nettsaka til Telemarksavisa?

– Nei, men det blir litt feil framstilt at nokon sentralt skal seia kva dei lokale skal gjera.

Parti som veks på meiningsmålingane

INP er på frammarsj, særleg på Vestlandet.

Stortingsvalet 2021 var første gong partiet stilte til val. Då fekk dei ei oppslutnad på 0,3 prosent.

Men sidan har medlemstalet auka kraftig. Partiet har no 100 lokallag, og snart 8000 medlemmer. Nesten 900 personar har meldt seg inn berre i år.

Ann Jorun Hillersøy, INP Bergen og Vestland hadde ikkje høyrd om utspelet frå partileiaren sin. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Overraskande for lokallaga

Når NRK ringer førstekandidaten i Bergen INP blir ho overraska, og har ikkje høyrd om utspelet.

– Dette var nytt for meg. Dette må vi ta eit møte om med lokallaga og diskutera med styret sentralt, seier Ann Jorun Hillersøy.

Kvinnherad INP har heller ikkje høyrd om dette før NRK ringer.

– Eg må vera lojal til partileiaren, men det blir jo litt vanskeleg om ein ikkje skal samarbeida med nokon for å få utført vår politikk, seier Jostein Rødland.

I Kvinnherad gjer partiet det godt på siste meiningsmåling med ein oppslutnad på 14 prosent. Det kan potensielt gi 3–4 representantar i kommunestyret.

Også i Ullensvang ligg partiet høgt på meiningsmålingane.

– Dette var nytt for meg. Dette må eg diskutera med styret før eg kan uttala meg om, seier førstekandidat Per K. Måkastad i Ullensvang INP.

Valboden til INP på Torgallmenningen i Bergen. Foto: Oda Flaten Lødemel / NRK

Vanskeleg å få gjennomslag

– Dette er som å seie at dei ikkje vil ha makt, seier Anne Lise Fimreite, professor ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitet i Bergen.

Ho seier at partiet også tidlegare har gått ut og sagt at dei ikkje skal vera med i nokon koalisjonar, og at partileiaren gjentar dette no ved å seie at dei ikkje skal støtta ordførarkandidatar.

– Dei ligg i ein slik situasjon at dei verkeleg kan vera med å vippa til eine eller andre side og få gjennomslag for politikken sin, seier Fimreite.

Ho viser til at om du stemmer blankt i ordførarvalet så har du ikkje gått inn i ein koalisjon og heller ikkje gått vekk frå ein koalisjon. Då kan du ikkje få gjennomslag på den eine eller andre måten i lokalpolitikken.

På spørsmål om det er noko positivt med dette så svarer ho at veljarane veit då kva dei har å forholda seg til allereie før valet.

– Men ein må inn i forhandlingar og inngå kompromiss for å få gjennom ting, og om du ikkje har posisjonar så er det ganske vanskeleg å få gjennomslag, seier Fimreite.