Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Smittetrykket er høyere flere steder i landet, og i flere byer er det allerede innført regler og anbefalinger.

Også på Vestlandet blir det nå tatt grep. Der er rundt 300.000 innbyggere anbefalt å bruke munnbind.

Anbefalingene gjelder på offentlig transport, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde én meter avstand.

I tillegg er det anbefalt å holde seg hjemme i noen dager dersom en i husstanden er smittet, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

– Vi ser at dersom et husstandsmedlem er smittet går det noen dager, og så tester andre husstandsmedlemmer også positivt selv om de testet negativt med en gang. Det vil derfor kunne redusere videre smitte hvis folk avventer situasjonen ved å holde se hjemme når noen i husstanden er smittet, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik i pressemeldingen.

Tiltakene i Bergen varer i to uker.

Koronapasient døde

De siste sju dagene har Bergen i gjennomsnitt hatt 58 nye koronasmittede daglig.

14 personer er innlagt på sykehusene i Bergen. Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass diakonale sykehus økte i dag beredskapen til grønt nivå.

– Grønt beredskapsnivå betyr at situasjonen er uavklart og at det kan bli behov for ekstraordinære ressurser og tiltak, sier administrerende direktør ved Haukeland universitetssjukehus, Eivind Hansen i en pressemelding.

En person døde med korona på Haukeland universitetssjukehus mandag denne uken. Personen var over 65 år.

ØKT BEREDSKAP: Den økte beredskapen ved Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus betyr at Foto: Simon Skjelvik Brandseth

– Smittesituasjonen og spesielt situasjonen i skolene forventes å forverre seg i de nærmeste ukene dersom vi ikke gjør mer for å hindre smittespredning. Vi kan da få en situasjon med mer smitte blant eldre og dermed flere sykehusinnleggelser og økende press på allerede hardt pressede helsetjenester, sier Voltersvik.

Høyt smittetrykk i omegnskommunene

Smittetrykket er også blitt høyere i kommunene rundt Bergen.

I går besluttet kriseledelsen i Øygarden å anbefale munnbind på offentlige steder der det ikke er mulig å holde avstand på én meter.

Også i Askøy kommune blir innbyggerne anbefalt å bruke munnbind.

Rekordhøy smitte flere steder

Flere steder i landet meldes det om rekordhøy smitte.

Det siste døgnet er det registrert 1.532 nye koronasmittede i Norge.

Både Trondheim og Tromsø har innført koronatiltak som følge av det høye smittetrykket.

I pressemeldingen påpeker Bergen kommune at Oslo til sammenligning har omtrent dobbelt så høy andel smittede, Trondheim har tre ganger høyere og Tromsø har fire ganger høyere andel smittede.