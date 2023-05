Ammoniakklekkasje på Haakonsvern

Det er meldt om en ammoniakklekkasje ved marinebasen Haakonsvern i Bergen. Ifølge Sjøforsvaret fremstår den som en mindre lekkasje. Foreløpig er det kun foretatt evakuering av en nærliggende kaserne.

I tillegg til marinebasens eget brannvesen deltar eksperter fra Laksevåg stasjon i Bergen brannvesen i arbeidet.

110-sentralen bekrefter at det dreier deg seg om en mindre lekkasje, og at situasjonen virker å være under kontroll.