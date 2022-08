Amlatunnelen i Sogndal open for trafikk

Amlatunnelen på riksveg 5 i Sogndal kommune er opna for trafikk etter ei kort stenging. Årsaka til stenginga var eit trafikkuhell med påkøyrsel bakfrå. Tunnelen går mellom Amla, aust for Kaupanger, og ferjeleiet Mannheller. Stengingar her kan dermed påverke ferjesambandet Mannheller-Fodnes.