Amanda finn framleis ikkje treningsklede som passar

– Det kan bidra til ein tankegang om at du ikkje er god nok, seier Amanda Bell.

For eitt år sidan hadde ho storleiken 3XL og sleit med å finne klede som passa. Det gav ho eit signal om at ho ikkje passa inn i samfunnet, seier ho.

Resultatet blei ein passiv livsstil med lite fysisk aktivitet.

– Eg skal ikkje seie at det å ikkje ha treningsklede fører til psykisk vanhelse, men det kan absolutt bidra, seier ho.

I førre veke fortalde NRK om overvektige som kvir seg for å dra på treningssenter. Mellom anna på grunn av blikka dei møter.

– Det er eit paradoks at me oppfordrar personar med overvekt og fedme til å trene, og samtidig har strategiar for å stenge dei ute, sa Gro Rugseth ved Noregs idrettshøgskole (NIH).

STØRSTE STORLEIK: For fleire trenings- og turklede er storleik XL den største du finn i sportsbutikkane. Amanda Bell meiner både butikkar og produsentar må ta ansvar. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Amanda Bell seier at mangelen på treningsklede gjer det vanskelegare å halde seg i aktivitet – også utanfor treningssenteret.

– Me må skapa ein etterspørsel viss me skal få kleda i butikken, seier ho.

Covid-19-pandemien har hatt følgjer for aktivitetsnivå, vekt og kosthald. Det viser Den nasjonale folkehelseundersøkinga frå Folkehelseinstituttet (FHI).

Endringa er størst blant yngre vaksne. 34 prosent av dei mellom 18 og 24 år svarer at dei har gått opp i vekt i løpet av pandemien.

FOR LANG: Sjølv om turbuksa passar i livet, er den for lang på beina. Ei kjent utfordring for Amanda Bell. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Krev handling

For ti år sidan skreiv NRK at det var vanskeleg å finn treningsklede om du bikka meir enn éin X.

Då svarte sportsbransjen at utvalet skulle bli betre til neste år.

– Eg er sikker på at allereie til neste år vil tilbodet bli betre, sa administrerande direktør i Sportsbransjen AS, Trond Evald Hansen.

Det var altså i 2011.

– Dette er ei kjent utfordring, seier Mari-Mette Graff, som er leiar i Landsforeininga for overvektige.

– Me kan alltid trøyste oss med at det blir betre neste år, men utan handling kjem inga endring.

Ho har ikkje sett ei markant endring i utvalet av treningsklede, men presiserer at enkelte produsentar har eit godt utval.

– For mange er det veldig sårt at dei får beskjed om å trene meir, men slit med å finne treningsklede som passar.

Graff meiner elastiske stoff og borrelås er gode løysningar for å få kleda til å passa til fleire kroppar.

PARADOKS: – Det er eit paradoks at me oppfordrar personar med overvekt og fedme til å trene, og samtidig har strategiar for å stenge dei ute, seier Gro Rugseth ved Noregs idrettshøgskole (NIH). Foto: Håvard Nyhus / NRK

Auka etterspørsel

Administrerande direktør i sportskjeda Sport 1, Ole-Henrik Skirstad, svarar at dei har registrert at etterspørselen etter store storleikar har auka, og at dei alltid prøver å spegle innkjøp og sortiment etter dette.

Samtidig erkjenn Skirstad at det kunne vore betre.

– Det er forskjellig frå merke til merke. Nokon har XXL i dame og andre stoppar på XL. For herrar går nokon opp til XXXL, men dei aller fleste stoppar på XXL. Ut over dette vil nok utvalet i dei største storleikane diverre vera nokså avgrensa.

KUNDESERVICE: Administrerande direktør i Sport 1 Ole-Henrik Skirstad skriv til NRK at dei vil gjere det dei kan for å skaffe kunden vara dei vil ha. Foto: Sport1

Kommunikasjonsdirektør Andreas Nyheim i XXL varslar ei forbetring neste år:

– Dette er noko me jobbar aktivt med i dialog med våre leverandørar. Me planlegg å bestilla varer frå leverandørane langt fram i tid, så dette er eit samarbeid som krev litt tolmod. Men kundane våre vil merka ei forbetring i løpet av neste år.