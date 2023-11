SISTE, KLOKKA 20.20: Politiet stadfestar at ein person i personbilen omkom i ulukka. Ein trafikkoperatør på staden opplyser til NRK at det berre var éin person i personbilen.

Ein tankbil og ein personbil er innblanda i ei møteulukke inne i Stavenestunnelen på E16 i Vaksdal kommune. Store styrkar frå alle naudetatar er på staden.

Tankbilen inneheld etsande væske som lek ut.

– Ulukka er karakterisert som alvorleg, seier politiets operasjonsleiar Steinar Hausvik i Vest politidistrikt.

Han opplyser at tankbilen og personbilen framleis står i tunnelen, medan alle andre køyretøy er ute av tunnelen.Klokka 19.20 er det avklart at det er snakk om ei svakt etsande væske som ikkje utgjer fare for andre.

Uvisst kor mange og kor skadde i bilen

På grunn av faren for etsande væske frå tankbilen, er det førebels berre brannvesenet som har tatt seg inn i tunnelen.

Tankbilsjåføren kom seg ut av tunnelen på eiga hand.

– Politiet kan førebels ikkje seia med sikkerheit kor mange som er i personbilen, eller tilstanden til involverte, opplyser operasjonsleiaren til NRK.

Køar etter ulukka på E16 mandag kveld. Foto: John Inge Johansen / NRK

Melding om ulukka kom litt før klokka 18.30.

Vegen er stengd, og blir ifølge vegtrafikksentralen truleg stengd i fleire timar. Omkøyring er via Hardanger Fv 49 og Fv 79.

Også Vy sitt buss-for-tog-tilbod mellom Bergen og Voss må dermed køyre ein omveg på over 2,5 timar, opplyser Vy.