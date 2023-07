Alvorleg trafikkulukke på E134 i Etne

Ein personbil og ein lastebil er involverte i ei trafikkulukke på E134 ved Fikse i Etne. To luftambulansar er på veg for å frakta to skadde personar til sjukehus. Det er to personar i bilen og ein i lastebilen. Trafikken står stille på staden og det bygger seg opp køar i området.