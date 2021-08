Alvorleg trafikkulukke på E134

Politiet fekk melding om ulukka kl. 17.24.

Det er ein norsk registrert lastebil som har velta ved Stordalsvatnet på E134 i Etne kommune. Ingen andre bilar skal ha vore involvert i ulukka.

Politiet er på staden og har starta undersøkingar.

– Eg kan ikkje sei noko anna enn at det er ei alvorleg ulukke, seier operasjonsleiar Jostein Reiestad.

Lastebilsjåføren er henta med luftambulanse.

Vegen vil vera stengt inntil vidare.

Alternativ omkøyringsveg er Fv5014 og Fv548 for personbilar. For tungtransport er det anbefalt å køyra via Stavanger eller Bergen, skriv vegtrafikksentralen på Twitter.