I eit forsøk på å tenke utanfor boksen har ein norsk delegasjon vore på studietur til Canada for å lære om nye og rimelegare metodar for skredsikring.

Delstaten British Columbia er større enn Noreg i folketal og utstrekning, men klarer seg med ein brøkdel av det norske skredbudsjettet.

Bakgrunnen for reisa er ei ny oversikt frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) som viser at det gått nærare 50.000 skred i Noreg dei siste ti åra.

«Canada ligg langt føre Noreg på alternative sikringsmetodar», samanfattar det norske reisefølget, som samla politikarar og fagfolk frå heile landet.

– Svært mykje å spare på alternative sikringsmetodar

Den canadiske metoden er å bremse utbygginga av tunnelar, betongoverbygningar og skredvollar – og i staden prioritere skredvarsling og kontrollerte utløysingar av skred.

Bruken av sensorteknologi gjer at delstaten kvart år sikrar 1400 skredpunkt for berre 40 millionar kroner.

Til samanlikning: I det norske statsbudsjettet for 2024 er det sett av 940 millionar kroner berre til å sikre fylkesvegane.

«Det er svært mykje å spare om Noreg i større grad tar i bruk alternative sikringsmetodar», heiter det i rapporten til dei norske deltakarane.

I praktisk politikk har oppfordringa allereie sett fart på eit pilotprosjekt for innovativ skredsikring i Vestland.

I 2023 hadde fylket 1697 skred. Det er fire kvar dag i snitt.

Strekningene med høyest skredfaktor i landet De ti strekningene med høyest skredfaktor, på riks- og fylkeveier. Riksveier Rv.13 Kvassdalen

Rv 13 Osgjelet

Rv 5 Skredvikja

E16 Vaksdal

Rv 13 Byrkjenes

Rv 15 Grasdalen

E 10 Presteneset 1

E10 Kvanndalen

Rv 13 Øvre Lonevatn

Rv 13 Ygningsdalshamrane Fylkesveier Fv 5744 Navelsakerstranda

Fv 5829 Otterdalsstranda

Fv 613 Gaularfjellet

Fv 5723 Merkingsgjølet

Fv 7594 Myrlandsfjellet

Fv 5625 Skjerdalsberget

Fv 8830 Store Lerresfjord

Fv 5724 Heimefonna

Fv 49 Snauhaugtunnelen

Fv 49 Tokagjeltunnelen

Slik ser ein norsk delegasjon på studietur til Canada ut. Hovudutfordringa i British Columbia er snøskred – ikkje steinsprang. Foto: Nasjonal rassikringsgruppe

– Naturleg at vi vurderer å sikra på andre måtar

– Canada-modellen er veldig relevant i høve til mantraet vårt om å få «meir veg for pengane», seier fylkesordførar i Vestland, Jon Askeland (Sp).

Med utgangspunkt i tradisjonelle metodar har fylket berekna at dei treng 14 milliardar kroner til rassikring.

– Da er det naturleg at vi vurderer å sikra rasfarlege område på andre måtar, seier Askeland.

I ei innstilling frå transportkomiteen på Stortinget heiter det at «nye innovative løysingar for skredsikring kan oppnå innsparingar på over 20 milliardar kroner samanlikna med om ein går for ‘beste løysing' i form av for eksempel tunnel».

Den canadiske løysinga er i tillegg «inspirasjonskjelde» for eit forslag på Stortinget om «auka fokus på og nye løysingar for rassikring».

Forslaget blei fremja av Hordaland-representant Liv Kari Eskeland (H).

– Canada sin innovative måte å tenke på viser at vi kan sikra delstrekningar mykje fortare, og til ein rimelegare pris, seier ho til NRK.

Framover gjer klimaendringar og skjerpa krav til tryggleik og framkomme at utgiftene til skredsikring kan galoppere. Like fullt ligg finansieringa meir eller mindre fast. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NR

Medlem i transportkomiteen Frank Sve (Frp) – som tidlegare var ordførar i rasutsette Stranda kommune på Sunnmøre – seier velkommen etter til dei som omsider har oppdaga Canada.

Allereie for fleire år sidan tok han til orde for å drenere Trollstigen og Åkneset, og slik redusere rasfaren.

– Det var etter canadisk modell.

Han presiserer at Canada har andre føresetnader enn Noreg, og at tidsvindauget frå eit snøskred begynner å røre på seg til det treffer vegen er kortare i Noreg.

Aktiv snøskredkontroll er også vanleg i alpane.

– Vi bør lysregulerte der det er tid til å varsle. Men vi kjem ikkje utanom tunnelar, seier Frank Sve (Frp). Foto: William Jobling / NRK

–​​​​​​ Varsling og overvaking må ikkje bli ei sovepute

– Canada-modellen lèt seg ikkje overføre direkte, men den gir ein sterk indikasjon på at vi har godt av å tenke nytt, seier leiar i Nasjonal Rassikringsgruppe, Randi Walderhaug Frisvoll.

Ho etterlyser incentivordningar og gulrøter som kan stimulere til å tenke nytt om kunstig intelligens i skredsikringa.

– I dag er det ein lang veg mellom innovasjon og det å ta i bruk ny teknologi. Denne vegen bør kortast kraftig ned.

Departementet: – Positivt med utveksling av kunnskap Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister – Skredsikring er eit satsingsområde for regjeringa. I Nasjonal transportplan omtaler vi både prosjekt der ny veg er nødvendige på skredutsette strekningar, og aktive skredsikringstiltak som t.d. radarovervaking med moglegheit for automatisk stenging av vegen. Eg har sjølv fått oppleve korleis daverande Troms og Finnmark fylkeskommune har jobba med skredsikring ved å utløyse kontrollerte skred ved hjelp av Daisybell, ein teknologi også Statens vegvesen nyttar. – Vi er med andre ord også i Noreg opptatte av å førebygge skred på open veg, og det blir allereie gjort nokre tiltak av denne typen, men med stadig betre teknologi vil vi sjå meir av dette framover. Da er det også positivt med utveksling av kunnskap med andre land med skredutfordringar.

Ingunn Handagard i Automobilforbundet (NAF) ønsker ny teknologi velkommen, men presiserer at det «framleis vil vere behov for større tiltak veldig mange stader».

– Varsling og overvaking av skred må ikkje bli ei sovepute som gjer at viktige vegstrekningar ikkje blir rusta opp for å gi folk trygge kvardagsreiser, seier ho.

På Arnøya i Troms blir det i dag bygd eit system for aktiv snøskredkontroll etter modell frå alpane.

– Her er vi allereie langt framme når det gjeld å ta i bruk nye typar risikoreduserande løysingar, seier skredekspert Kalle Kronholm i Skred AS.

– Ein tur til Troms i staden for British Columbia hadde derfor kanskje vore ein ide.

Ukjent Kalle Kronholm, naturgeograf og daglig leier i Skred AS Aktiv skredkontroll verker bra for snøskred. For andre skredtypar, som steinsprang og ulike typar jordskred, klarer ein ikkje å løyse ut skreda. Der må ein basere seg på varsling. Personleg meiner eg at det der er forbetringspotensial hos fleire infrastruktureigarar, men det er ikkje lett å balansere preventiv stenging av veg/bane mot krav om konstant open veg/bane. Jonas Been Henriksen Mona Fagerås, transportpolitisk talsperson i SV Å samanlikne pengebruken i Canada og Noreg blir litt eple og pærer. Likevel er det heilt sikkert ting å lære. Stortinget har bede regjeringa vurdere korleis ein kan ta i bruk ny teknologi til å oppdage og førebygge skredulykker, og vi ser fram til at regjeringa kjem på banen og prioriterer dette på ein heilt annan måte enn vi har sett til nå. Olav Røli Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant for Høgre Vi må heile tida vera opne for nye og smarte løysingar, der varsling og tidleg deteksjon er å føretrekke framfor kostbare inngrep. Her går utviklinga fort framover, og vi opplever at dette er ein god måte å utnytte ressursane på. Likevel er det slik at enkelte strekningar må ha fysiske inngrep. NAF Ingunn Handagard, Noregs Automobil-Forbund (NAF) Om varsling og overvaking kan brukast fleire stader, vil vere avhengig av tilstanden på vegen og ikkje minst konsekvensane av skred. Spesielt fylkesvegnettet har enorme behov for vedlikehald, der skredsikring er eitt av fleire moglege tiltak. Mange stader blir lokalsamfunn sperra inne ved slike hendingar, eller må tole lange omkøyringar. Dette må takast med i vurderinga av kva tiltak som er eigna. NRK Jan Gunnar Opsal, geolog i Skrid som leverer skredfarevurderingar Overvakinga og sikring av snøskred på vegstrekningar kan heilt sikkert utvidast i Noreg og kanskje redusere nokre kostnader. Men i det samfunnsmessige kostnadsbildet for naturfare må ein også ta inn steinsprang, jordskred, sørpeskred, flaumskred og flaum. Dette er hendingar som er særs vanskeleg å føresjå. NRK Randi Walderhaug Frisvoll, leiar i Nasjonal rassikringsgruppe I Noreg blir ein overordna, koordinerande rolle sakna for å vareta utfordringane med skred. Når ein stenger vegane i Noreg, har ein mykje å lære av Canadas mål om å få ned dei samfunnsmessige konsekvensane. For eksempel ved varsling i god tid både ved stenging og opning av vegen. Det å tenke innovasjon, førebygging og varsling må komme som eit styringssignal ovanfrå.