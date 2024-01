Alle veier inn og ut av Odda åpnet

Riksvei 13 mellom Odda og Kinsarvik, mellom Odda og Skare, og mellom Fresvik og Kløve (ved E134) er åpnet for normal ferdsel. Det er også fylkesvei 500 mellom Årsnes og Odda.

I en oppdatering klokken 12.05 skriver Vegtrafikksentralen på X, tidligere Twitter, at også fylkesvei 550 mellom Eitrheim og Utne er åpnet for fri ferdsel. Det vil si at alle veier inn og ut av Odda er åpne for fri ferdsel.

– Dette er til veldig stor hjelp for oss. Da får vi løst veldig mange av de oppgavene som har ventet nå, sier ordfører i Ullensvang kommune, Roald Aga Haug.

Odda har vært isolert siden mandag ettermiddag på grunn av flom- og rasfare.

– Jeg håper veien til Utne og veien mellom Jondal og Odda også åpnes i nærmeste framtid, men her må vi vente på vurderingene som gjøres, sier Aga Haug.