Alle nattog på strekningen Bergen - Oslo er innstilt

Klokken 18.06 meldte Bane Nor at Myrdal stasjon stenges fordi et tog sperrer sporet mellom Myrdal og Geilo.

Pressevakt i Vy, Åge-Christoffer Lundeby forteller til BA at alle nattogene på strekningen Bergen - Oslo er innstilt på grunn av dette.

Pressevakt i Bane Nor, Øysten Stavdal Paulsen, forteller at de ikke kan si noe om når sporet åpnes igjen.

– Det kommer til å pågå arbeid i løpet av natten, sier han.

Per nå går det buss for tog mellom Geilo og Voss.