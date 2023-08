Alle fire tiltalte nektar straffskuld i grov overgrepssak

Dei fire tiltalte i den grove overgrepssaka nektar straffskuld. Det kom fram då rettssaka starta i Hordaland tingrett måndag. Det er ei mor, ein far og ein storebror som er tiltalt for grove valdtekter mot dei to yngste barna i familien, ei jente og ein gut. Begge barna var under ti år då overgrepa starta.

I tillegg er ein nabo tiltalt for å ha valdteke sin eigen son og dottera i nabofamilien.

Då tiltaleavgjerda vart lesen opp i retten, nekta dei fire straffskuld på alle punkt.