Alle dei sikta tenåringane er avhøyrde etter knivangrepet i Gaupne

Fem tenåringsgutar er sikta for grov kroppsskade eller medverknad til dette etter valdsepisoden i Luster kommune fredag.Advokat Kim Brügger Villanger uttalte alt før avhøyret sundag at hans klient – ein tenåring over den kriminelle lågalder – nekta straffskuld etter siktinga.

– Min klient har i dag vore i lag med verje og forsvarar og gitt ei utfyllande forklaring ut frå hans ståstad, seier forsvarar Kim Brügger Villanger

Guten har sete i avhøyr i tre timar sundag.

– Eg ønskjer ikkje gå inn på innhaldet i hans forklaring. Det er ei etterforsking som går føre seg og det er ein tidleg fase i saka. Det er klart det er ein krevjande situasjon, men han tar dette fint etter forholda og er også varetatt av sine verjer, kommenterer forsvararen.

Den fornærma mannen er ifølge hans bistandsadvokat framleis innlagt ved Haukeland universitetssjukehus.