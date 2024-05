Alfred Bjørlo stiller som listetopp ved valet i 2025

Den tidlegare Eid-ordføraren Alfred Bjørlo, no stortingsrepresentant, tek attval til Stortinget som listetopp for Venstre i Sogn og Fjordane i 2025.

I ei pressemelding skriv han at ein ekstra motivasjon for å stilla på nytt i 2025, er at det er ein god sjanse for at Venstre då kan vera med å styre landet frå posisjon, og gå i regjering, heiter det.