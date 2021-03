Alexander krev likestilling med funksjonsfriske nordmenn

– Per dags dato har eg ikkje høve til å leve eit fritt og sjølvstendig liv i meir enn 9,5 time i løpet av ein dag, seier Alexander Petersen (28).

Han er regionleiar i Norsk Handikapforbunds Ungdom sørvest, skriv på master i engelsk lingvistikk, og sit i rullestol fordi han har cerebral parese.

I kvardagen er han avhengig av hjelp til å kle av og på seg eller komme seg på toalettet. Men 9,5 time er det han får av kommunen med brukarstyrt personleg assistanse (BPA).

Når han har brukt opp timane, drar han til foreldra på Olsvik i Bergen i staden for å vere åleine i leilegheita si i Bergen sentrum.

– Når eg ikkje har assistanse, klarar eg nesten ingenting praktisk sjølv. Dette er grunnleggande ting som andre menneske i Noreg tek for gitt, med god grunn. Det sjølvstendet og den fridomen har eg ikkje i dag.

Krev menneskerettar inn i norsk lov

Petersen opplever at menneskerettane hans blir krenka på dagleg basis når han ikkje får all tilrettelegginga han treng.

Derfor meiner han at FNs konvensjon om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne, forkorta CRPD, må inn i den norske menneskerettslova.

– Eg trur det kan vere med på å rette opp i feila vi ser, seier Petersen.

FORSLAGSSTILLAR: Karin Andersen (SV) vil bruke FN-konvensjonen som brekkstong for rettane til funksjonshemma. Foto: Terje Pedersen / NTB

Stortinget skal ta stilling til saka tysdag ettermiddag, etter eit forslag frå SV.

– Konvensjonen er ei brekkstong for å få anna lovverk på plass. Dette er eit viktig symbol for haldningsendring, seier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).

Også likestillings- og diskrimineringsombod Hanne Bjurstrøm meiner menneskerettane til funksjonshemma må inn i norsk lovverk.

– Dei det gjeld opplever det som diskriminerande og sterkt urimeleg at dette er konvensjonen som ikkje skal inn i norsk rett, mens kvinnekonvensjonen, barnekonvensjonen og rasekonvensjonen er det, seier Bjurstrøm.

OMBOD: Hanne Bjurstrøm er likestillings- og diskrimineringsombod i Noreg. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ikkje fleirtal for noko forslag

Ap og Sp støtta forslaget, mens Frp og Høgre i utgangspunktet sa nei.

KrF og Venstre kunne sikra eit fleirtal for FN-rettane, men har lenge vore tause om saka. Det har dei fått hard medfart for av interessegrupper i sosiale medium.

I siste liten fekk dei seint måndag kveld med seg regjeringspartnar Høgre på eit kompromiss: å gå inn for ei utgreiing av konsekvensane ei innlemming av konvensjonen i norsk lov.

Men mindretalsregjeringa fekk ikkje med seg nokon andre på dette i Stortinget.

Debatten viste steile frontar mellom fraksjonane, og ingen ønska å rikke seg eller å gå inn for dei andre sine forslag.

Sp, Ap og SV meiner det er unødvendig å utgreie meir no.

Og Frp kom med sitt eige forslag om gå gjennom punkt for punkt i konvensjonen, som heller ikkje fekk nokon støtte.

Slik gjekk det også i voteringa i 15.30-tida: Verken regjeringa eller nokon i opposisjonen fekk fleirtal for noko forslag.

– Det er ein skuffande dag der funksjonshemma måtte høyre at dei ikkje sjølve forstår sitt beste, og kostar menneskerettane pengar, kan dei ikkje få dei, seier Andersen til NRK.

No er dei raudgrøne innstilt på å ta saka opp att til hausten, og vonar stortingsvalet gir Venstre og KrF ein friare rolle til å stemme i tråd med eige partiprogram.

Dette er saka Ekspandér faktaboks Striden står om FN-konvensjonen om menneskerettane til folk med nedsett funksjonsevne (CRPD). Noreg ratifiserte konvensjonen i 2013. No ønsker fleire parti å innlemme dette i den norske menneskerettslova, slik andre menneskerettskonvensjonar frå FN er. SV, Ap, Sp, Raudt og MDG meiner at dette må skje for å føre likestillingskampen for funksjonshemma vidare. Høgre og Frp er kritiske til å vedta direkte inkorporering i norsk lov, men er usamde om vegen vidare. Frp vil gjere det gjennom vanlege lovprosessar i Stortinget, for ikkje å avstå suverenitet til FN. Høgre har gått med på eit kompromiss med KrF og Venstre på å utgreie kva konsekvensar konvensjonen kan få for norsk lov. Justisminister Monica Mæland peikar på at enkeltpunkt i konvensjonen strir med norsk lov eller er uklåre.

Bekymring i regjeringa

Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk leiar i KrF, forklarar forslaget til regjeringspartia med at det er ei «alvorleg bekymring» for at Noreg kan bli tvinga av ein FN-komité til å fjerne høvet til å utnemne verje.

– Det ville vore dramatisk for nokon av dei aller mest sårbare, dei som står i fare for å skade seg sjølve. Vi risikerer å stå utan høve til å gripe inn og sørge for at dei menneska får den hjelpa de trenger, seier han til NRK.

Petersen meiner ei utgreiing er for lite forpliktande.

– Vi som minoritet har dårleg tid og har vore alt for tolmodige tidlegare, seier han.

SKUFFA: Alexander Petersen håpar på fleirtal for si sak, og meiner KrF og Venstre kjem med ei vag formulering. Foto: Silje Rognsvåg / NRk

Usamde om FN-krasj med norsk lov

Tidlegare har justisminister Monica Mæland påpeika at enkelte punkt i konvensjonen krasjar med norsk lovverk.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem skreiv måndag i ein e-post til NRK at det kan gi ei uklår rettsleg situasjon å bruke konvensjonen direkte inn i norsk lov.

Men både SV og likestillingsombodet meiner at tolkingane til FN-komiteen ikkje er forpliktande for Noreg.

– Dette er forsøk på å spore av saka. Kravet frå FN ligg der uansett, men FN har inga høve til å tvinge oss til å gjere det, sjølv om vi har ratifisert konvensjonen, og heller ikkje om vi puttar han inn i menneskerettslova, slik vi har foreslått, seier Andersen i SV.