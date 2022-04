Alexander (29) må ha hjelp til å drikke, men ble nektet koppholder – nå beklager NAV

Masterstudent Alexander Petersen (29) har Cerebral parese og sitter i rullestol.

Han kan ikke strekke seg lenger ut enn at fingertuppene når knærne.

Om han bli tørst og han ikke har med seg en assistent, er han derfor avhengig av å spørre om hjelp for å drikke vann.

For å slippe dette, søkte Petersen om midler til en koppholder i plast tilpasset stolen han sitter i.

– Det å kunne ha tilgang til vann uten å måtte spørre noen, handler om min selvstendighet. Det er like viktig for meg som for alle andre. Jeg trenger fortsatt drikke når jeg er alene, sier Petersen.

Det mente ikke Nav, som avslo søknaden med denne formuleringen:

«Vi har innhentet informasjon i saken, men finner det ikke dokumentert at det er medisinsk nødvendig for deg å få tilgang på drikke hele tiden. Du har ofte med deg assistent som kan hjelpe deg»

– Det er absurd. Jeg mener avslaget vitner om manglende tillit på systematisk nivå til funksjonshemmede, sier Petersen.

– Det er umulig å se på dette som noe annet enn diskriminering, legger han til.

MASTERINNSPURT: Alexander Petersen jobber iherdig for å ferdigstille en master i engelsk ved Universitetet i Bergen. Med seg har han en assistent som hjelper ham 15,5 timer i døgnet. Foto: Linnea Skare Oskarsen

Nav endret vedtak da NRK tok kontakt

NRK stilte følgende spørsmål til NAV onsdag før påske:

– Mener Nav det er urimelig av Petersen å ville kunne drikke vann når han selv vil uten hjelp fra andre?

Svaret var at de ikke hadde tid til å kommentere før etter helligdagene.

Likevel omgjorde de vedtaket samme dag. Grunnlaget for innvilgelsen er endret fra «medisinsk» til nettopp «selvstendig».

«Vi har tatt opp saken til ny vurdering, og finner at du fyller vilkår for stønad til koppholder montert på rullestolen slik at du kan drikke selvstendig»

I en e-post legger Navs avdelingsleder i Vestland Silje-Iren Netteland Olsen, seg flat:

– Vi beklager avslaget på koppholder til rullestolen, og formuleringen i vedtaket. Det er ikke slik vi ønsker at dialogen med brukerne våre skal være. Vi har nå gjort om vedtaket, slik at Alexander får innvilget koppholder.

Olsen omtaler avslaget som en feil:

– Disse fanger vi ofte opp selv, men ikke alltid. I dette tilfellet gjorde NRK oss oppmerksomme på saken, slik at vi fikk endret vedtaket. Det er bra. Vi vil også ta kontakt med Alexander for videre oppfølging, dersom han ønsker det.

BEKLAGER AVSLAG: Avdelingsdirektør Silje-Iren Netteland Olsen i Nav Hjelpemiddelsentral Vestland, beklager både selve avslaget og formuleringen i avslaget Alexander fikk. Foto: PRIVAT

Håper på bedring

– Jeg er glad for at de omgjorde vedtaket, men jeg er redd for at det ikke nødvendigvis betyr at det blir lettere for andre å søke på koppholder i fremtiden. Det er ikke noe vi skal måtte føle oss takknemlige for.

Petersen sier koppholderen koster under 500 kroner. Nav mener slike koppholdere koster 1100 kroner.

Alexanders historie er ikke unik, forteller lederen i Norges Handikapforbund, Tove Linna Brandvik.

– Det er altfor mange tilfeller der det feiltolkes hva som er medisinske nødvendig og hva som er nødvendig for å sikre et individ selvstendighet, sier Brandvik.

Hun er glad for at NAV retter feilen, men er samtidig skuffet for at dét krevde en henvendelse fra media.