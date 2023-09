Alexander (19) kan få endå dyrare billån i dag: Ekspert trur det blir den nye normalen

– Eg såg desse bilane her for første gong i Fast and Furious-filmane, då Paul Walker som no er død køyrde rundt i desse her.

Ona-Buen fortel om barndomsdraumen frå førarsetet til sin Nissan GT-R medan han køyrer NRK frå Lagunen til Bergen sentrum.

Den er ein kanarigul 2010-modell, som gjekk for kring 600.000 med øydelagd girkasse.

Ein vanleg kveldstur i denne kostar gjerne ein tusenlapp, seier han.

Her køyrer Ona-Buen i sin Nissan GT-R. Bilsalet i Noreg er no på veg ned, ifølge registrerings-registeret til Opplysningsrådet for vegtrafikken. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Eg har ikkje teljing på kor mykje eg har lagt ut for han. Det er skummelt.

– Eg vil helst ikkje vite det heller, for min eigen del. Då trur eg at eg ikkje ville hatt det så bra med meg sjølv.

Det finst inga offentleg oversikt over kor mange som har høge billån i Noreg. Men ein peikepinn er talet på bilar som har blitt tvangsselde.

Dette auka med 130 prosent i første halvdel av 2023, samanlikna med same periode i fjor. Namsfogden i Bergen trur auken henger saman med at styringsrenta har blitt dyrare.

Ona-Buen møter vennane på biltreff på Skoltegrunnskaien i Bergen. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Dersom Noregs Bank aukar den igjen torsdag morgon, blir det truleg dyrare for dei som har lån.

Det er fordi styringsrenta som regel påverkar kor mykje bankane skal ha for å låne pengar til vanlege folk. Når styringsrenta går opp, må dei som lånar ut med meir.

Styringsrenta i prosent Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen. Prognosen forteller oss hvordan Norges bank tror renta vil utvikle seg fremover. Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 % 2 % 3 % 4 % 4 % Prognose Norges bank

Fleire slit med å betale ned lånet

Namsfogden i Bergen, Lillian Borge Bersaas, har også merka at talet på tvangssal aukar markant, spesielt blant unge menn.

Lillian Borge Bersaas er Namsfogden i Bergen. Foto: Tony Ågotnes / NRK

– Mange har eit veldig nært forhold til bilen sin. Spesielt dei som har kjøpt desse dyre bilane. Det er eit statussymbol for mange. Det er ein måte å vise seg i sitt miljø, seier ho til NRK.

– Så er det mange som har spart pengar for å kjøpe dei, og endeleg har klart det og fått det lånet. Så blir dei plutseleg tekne bort igjen.

Ona-Buen har teke opp billån på 220.000, og meiner det går greitt å betale ned med eigenkapitalen han har.

Men han har fleire kameratar som har høgare gjeld, og kjenner til nokre «som kjøper så dyre bilar at dei ikkje har råd til å køyre dei».

– Det har vel mykje med at dei trudde dei hadde betre råd, og at det kom til å gå betre enn det eigentleg gjorde.

– Har vel trudd at det er nesten gratis

Trond Døskeland er Professor ved Noregs handelshøgskole og forskar blant anna på personleg økonomi. Han trur at rentesatsane vi ser no kan vere «den nye normalen».

– Eg trur at det blir dyrare rente, og at fleire får problem, seier han til NRK.

– Den generasjonen som er ung no, dei har vakse opp i ei tid der renta har vore veldig låg. Så dei har vel trudd at det er nesten gratis å låne.

Døskeland er Professor i økonomi og administrasjon ved NHH.

Døskeland trur at fleire unge tok utgangspunkt i dette då dei vurderte å kjøpe seg bil, og forventa at «solskinsdagane» skal halde fram.

Han meiner at bør planlegge for at renta blir omtrent som i dag, eller noko høgare, ei god stund framover.

– Det er også bunde til skam at ein ikkje klarar å betale lånet tilbake. Men dersom ein let skamma fyke, så får ein ofte den beste løysinga ved å ta tak i problemet tidleg.

– Så kan det også seiast at det er ikkje ein menneskerett at ein skal kjøpe seg ein dyr bil som ungdom. Ei slik dyr erfaring kan vere bra for seinare i livet, fordi ein ser ein må ta tæring etter næring.