Aleksander er blant veljarane som har overraska i valinnspurten

– Forsvinn olja, forsvinn over halvparten av inntekta til Noreg, seier Aleksander Baraas.

Vi møter han på bensinstasjonen i Førde, der han er saman med to kameratar. Dei er i starten av tjueåra, og glade i bil.

– Vi kan snakke om alt i bilane våre, seier Asbjørn Øyra Sæterskar.

– Kjenner oss ikkje att

Dei har høyrt om «klimabrølet» og at det vert sagt at ingenting er viktigare for ungdommen enn klimasaka, men kjenner seg ikkje att i biletet som vert teikna.

– At diesel og bensinprisane er over 20 kronar er det dummaste som skjer, seier Aleksander.

– Er de bekymra for klimaendringane?

– Nei, seier Geir Magnar Aspesæter.

– Eg meiner jorda har ein naturleg syklus, og at det skal vere klimaendringar, seier Aleksander.

– Det er ikkje sånn at vesle Noreg åleine kan redde verda, seier Asbjørn.

– Det som er problemet med MDG-folka er at dei kjem rett frå skulen og har lært at alt med bensin og diesel er farleg. Nokre av dei har ikkje lappen ein gong, seier Aleksander.

KJENNER SEG IKKJE ATT: Alexander Baraas har høyrt det vert sagt at ingenting er viktigare for ungdommen enn klimasaka, men kjenner seg ikkje att. Foto: Martha Linnea Pukallus / NRK

– Ein realitetssjekk for mange

Denne veka kom resultatet frå skulevalet.

– Ein lærer alltid noko nytt og eg vart som alle andre overraska over oppslutninga til Frp, seier politisk kommentator Aslak Bonde til NRK.

Framstegspartiet vart nummer to, berre slått av Arbeidarpartiet.

«Tala bør vere ein realitetssjekk for mange», skriv Klassekampen på leiarplass.

– Resultata viser at det blir stadig vanskelegare å famne alle med ein forteljing, skriv VG-kommentator Tone Sofie Aglen.

STØRST: Framstegspartiet og Sylvi Listhaug og Per-Willy Amundsen fekk ein oppgang på 3,5 prosentpoeng og vart det største partiet på borgarleg side i årets skuleval. Foto: Sofie Dege Dimmen / NRK

– Klimasaka har fått ein motreaksjon

To skolar kan tene som eksempel. På Katten i Bergen fekk SV 36,6 prosent, medan Frp enda på 1,0 prosent.

Ved Måløy vidaregåande i same fylke fekk Frp og Høgre meir enn 60 prosent av stemmene.

– Ungdommen i Måløy vil ikkje ha sluttdato for olja, forklarte elev Håkon Heggen.

I Agder vart MDG halvert i skulevalet.

– Ei påminning om at klimasaka har fått ein motreaksjon, seier Eirik Løkke, som er rådgjevar i den liberale tankesmia Civita.

I perspektivmeldinga reknar regjeringa med at norsk olje- og gassproduksjon vil gå ned med 65 prosent innan 2050. Det tyder at 50.000 jobbar kan vera vekke innan 2030.

Johannes Bergh er valforskar ved Institutt for samfunnsforsking

– Skulevalet var litt overraskande. Samtidig vil eg ikkje avlyse klimaengasjementet til ungdommen. Det er der framleis, seier han, og viser til at «dei tre miljøpartia» MDG, V og SV samla sett fekk nesten like høy oppslutning som i rekordvalet i 2019.

BLÅTT VESTLAND: Ved Måløy vidaregåande skule i same fylke fekk Frp og Høgre meir enn 60 prosent av stemmene. Foto: Eivind Molde / NRK

– MDG lever farleg

Peter Egge Langsæther ved Institutt for statsvitskap konkluderer slik:

– Data peiker framleis på ungdom som klimabevisste, og resultatet av skulevalet endrar ikkje på dette. Samtidig er ungdom – som alle andre grupper – ikkje ein monolittisk blokk.

Han legg til:

– Det skulevalet kanskje lærer oss at MDG lever farleg dersom dei andre partia løfter klima høgt nok på agendaen.

Trygve Svensson er leiar for Tankesmien Agenda, som er plassert i sentrum-venstre i norsk politikk.

Han er ikkje overraska over at mange unge veljarar kjenner seg framandgjorde i møte med krav om kutt og forsakingar.

– Vi gløymer fort at det er fossil energi som har gjeve oss det moderne livet vi set pris på, seier han.

Han legg til at det er mogleg å byggje bruer «så lenge vi ikkje kjøper ein amerikansk kulturkrig».

– Om energiskiftet vert identitetspolitisk gjørmebryting, så er vi jo alle fortapt.

Bård Larsen er historikar i Civita.

– Skulevalet antydar kan hende at polariseringa ikkje berre er eit generasjonsspørsmål, men stikker djupare og på tvers av aldersgrupper, seier han.

– På den annan side er det lett å overvurdere skolevalet. Det kan jo også handle mest om heilt enkle ting, som arbeidsplassar.

DET MODERNE LIVET: – Vi gløymer fort at det er fossil energi som har bringa oss nær sagt alle sider av det moderne livet vi setter pris på, seier Trygve Svensson i Tankesmien Agenda. Foto: Martha Linnea Pukallus / NRK

– Lett å overgeneralisere

Jørgen Bolstad er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitskap.

– Vi veit frå veljarundersøkingar at yngre veljarar er meir opptatt av klima og miljø enn eldre veljarar. Men så er det kanskje lett å overgeneralisere, og gløyme at det likevel finst ungdom som har heilt andre meiningar, seier han.

Einar Lie er professor i historie og har sett det meste frå før.

– Eg har ikkje lært så mykje nytt om ungdommen gjennom denne valkampen. Vi ser ein sterk og aukande polarisering i den offentlege debatten, særleg i klimaspørsmålet. Om noko, har valkampen og skulevala vist at ungdommen er ein integrert del av dette.