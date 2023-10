Alarm etter kyrkje-kutt i statsbudsjettet

Silje Hjemdal, Frp

– Det er trist at regjeringa tilsynelatande klarer å organisere satsingane sine så dårleg at det faktisk blir eit kutt. Framstegspartiet har alltid vore ein forkjempar for å ta vare på historiske kyrkjebygg og norsk kulturarv. Denne prosessen skaper uvisse, og er heilt unødvendig. Eg forventar at Kulturministeren snarast klargjer om pågåande restaurerings- og vedlikehaldsprosessar må stoppast eller setjast på pause på grunn av budsjettprioriteringane til regjeringa.

Marit Brandt Lågøyr, Hovedorganisasjonen KA

– Når Kjersti Toppe uttaler at det «ikkje er grunn til å ha to tilskotsordningar til same formål», gir det store forventningar til kva som kjem i revidert nasjonalbudsjett til våren. Vedlikehaldsetterslepet på kyrkjene aukar år for år, og vi har ikkje tid til kvileskjer.

Bo Alexander Granbo, Fortidsminneforeningen

– Vi er bekymra for at dette vil gå ut over planlagde og igangsette prosjekt, som er avhengige av at midlane blir kunngjorde som planlagt og i tide for kalksesongen for mellomalderkyrkjer i stein frå mai til august. Dersom planlagde arbeid ikkje får støtte som planlagt, vil ei eventuell seinare utlysing av dei same midlane skape store utfordringar.

Hanna Geiran, direktør hos Riksantikvaren

– Tilskotsmidlane for 2023 er tildelt til kyrkjene, og mange av tiltaka som er finansierte frå desse tilskotsmidlane vil bli utførte i 2024. For oss handlar det om å sikre god istandsetjing av kyrkjene, og at det nye kyrkjefondet får ei god innretning som kan ta vare på kyrkjeskattane på best mogleg måte. Vi og samarbeidspartnarane i kyrkja har foreslått tre bevaringsprogram, der innsatsen blir retta mot dei fire områda bevaring, kunnskap, oppleving og engasjement.

Morten Dahl, direktør i Norsk institutt for kulturminneforsking (NIKU)

– Vi er ikkje nødvendigvis kritiske til at ein ventar på oppstart av bevaringsstrategi for kyrkjene noko. Hastetiltak fører til feilvurderingar. Meir pengar fort er kanskje ikkje den beste løysinga. Riksantikvaren har kartlagt kompetansen som krevst for restaureringar av kyrkjene og veit at tilgangen til fagfolk er avgrensa. Utan rett kompetanse og utan forprosjekt (som blir første steig i bevaringsstrategien) har ein ikkje grunnlaget som skal til for å setje i gang dei rette prosjekta. Det kan bety kostbare og utilstrekkelege tiltak. Tilrådinga vår vil vere å vente på planlegginga, men samtidig å få denne fullført så snart som mogleg.

Tage Pettersen, kulturpolitisk talsperson i Høgre

– Høgre er samd med statsråden i at det ikkje er grunn til å ha to tilskotsordningar til same formål, dette låg til grunn då Solberg-regjeringa starta arbeidet med lov om fondet til opplysningsvesenet. Høgre forventar at statsråden får Kyrkjebevaringsfondet på plass så raskt som mogleg.