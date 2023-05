Aktor mener fem års fengsel er riktig straff for gruppevoldtekt

Aktor Benedicte Hordnes tar utgangspunkt i 5 år i fengsel for gruppevoldtekt. Tre menn er tiltalt for grov voldtekt av en kvinne. Voldtekten skal ha skjedd på en fest i Bergen i januar 2021.

– De er alle medvirkende i fellesskap til alt det som skjer der inne, sa aktor i retten. Hun så ingen grunn til å skille de tre tiltalte fra hverandre. En av de tiltalte er også tiltalt for seksuell omgang med mindreårig. Han risikerer derfor mer straff.

Hun viser til at hun har forståelse for at forsvarerne kommer til å trekke fram tiden som har gått og det som har foregått i sosiale medier på utsiden av rettsaken som formildende omstendigheter.

Dette er bare ett av tre tiltalepunkt i den alvorlige voldtektssaken i Bergen. Da Hordnes i dag startet på sin prosedyre, tok hun kun for seg det første tiltalepunktet.