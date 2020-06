Aktor krever ett år og to måneders fengsel for Kamelen

Torsdag ba aktor Jørgen Henriksen om ett år og to måneders fengsel for bergensrapperen Marcus Kabelo Møll Mosele, bedre kjent som Kamelen, i Bergen tingrett.

Mosele er tiltalt for flere forhold, blant dem et knivran og trusler, som angivelig skal ha skjedd på Bontveit i Bergen 17. februar.

En fornærmet mann og kvinne har fortalt at Mosele og en annen mann sprayet dem med pepperspray og truet dem med kniv.

– Jeg mener det er bevist at tiltalte var gjerningsmann nummer to på Bontveit. Han sprayet de fornærmede i ansiktet. Det er å utøve vold og medvirkning til ran, selv om han ikke holder kniven, sa aktor under sin sluttprosedyre.

Aktor: – Ikke annen rimelig forklaring

Mosele har gjennom hele rettssaken nektet straffskyld for ranet, og for å ha vært på gården til de fornærmede i saken.

27-åringen har likevel forklart at han var på Bontveit dagen ranet skal ha skjedd, for å sku på motorsykler på svigermoren sin gård som ligger noen hundre meter unna.

Aktor la i prosedyren også vekt på at Mosele oppholdt seg i området på ranstidspunktet.

– Det kan ikke være en annen rimelig og fornuftig forklaring på dette, enn at tiltalte faktisk var med på det.

Varetektsfradraget er 108 dager. Aktor la til at han ikke ser noen formildende omstendigheter i saken.

Forsvarer ber om at Kamelen frifinnes for ranet

Forsvarer Jørgen Riple, ber derimot om at Mosele frifinnes fra ranshendelsen. Dersom artisten derimot skal dømmes, mener Riple at han bør straffes med ti måneder i fengsel.

– Det står og faller på identifiseringen fra en person med en klar konflikt til nabogården, sa Riple.

Den fornærmede mannen (56) kjenner Mosele fra før, og skal lenge ha vært i en nabokonflikt med blant andre svigermoren til Mosele. Mannen skal ha navngitt ham i tidligere avhør med politiet. Da rettssaken startet sa han at han ikke var i tvil om at Mosele er en av de to ransmennene.

Riple sa under sin prosedyre at forklaringen til den fornærmede mannen ikke er troverdig.

– Det står og faller på forklaringen til fornærmede. Han har gått fra en aning om hvem gjerningsmannen er, til at han var sikker. Dette baserte han på stemmen og på fem ord som gjerningsmannen skal ha sagt til ham.

Fornærmede har også sagt at han var hundre prosent sikker på hvem den andre ransmannen var. Vedkommende ble tidlig sjekket ut av saken av politiet.

Riple la i tillegg vekt på at den fornærmede kvinnen i politiavhør har beskrevet den tiltalte som hvit.

– Man kan si mye om ham, men hvit har han aldri blitt beskyldt for å være.

I motsetning til aktor, mener forsvareren at Mosele skal frifinnes for truslene han skal ha kommet med mot en ansatt på et utested på Austevoll.

Langvarig nabokonflikt

Bakgrunnen for ranet skal ha vært en langvarig nabokonflikt. Naboen til den fornærmede, som Mosele kjenner, vitnet i dag i retten.

Hun fortalte at hun er vokst opp med den fornærmede mannen, men at forholdet mellom dem har blitt dårligere gjennom årene.

I retten i går anklaget fornærmede henne for å ha tatt kundene hans.

Kvinnen beskrev i dag den fornærmede som truende overfor hennes kunder.

Vitnet bekreftet også at Mosele til vanlig var på gården hennes, mellom fire og seks ganger i uken. Dette sa artisten også under sin forklaring i går.

– Det virker som om fornærmede gjør hva som helst for å stoppe min bedrift, svarte kvinnen på spørsmål fra forsvareren, om hvorfor den fornærmede har pekt ut Mosele i ranssaken.

Erkjenner delvis straffskyld for andre forhold

Da Mosele ble pågrepet 19. februar, fant politiet pepperspray og patroner hjemme hos ham.

Dette, i tillegg til trusler mot en ansatt på et utested på Austevoll i fjor, erkjenner Mosele helt eller delvis straffskyld for.