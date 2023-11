Aktor ber om lovas strengaste straff for faren i incestsaka

Det kom fram under prosedyren i Hordaland tingrett tysdag. Aktor Ellen Cathrine Greve ber om følgjande straffer for dei tiltalte:

– Faren: 21 års forvaring

– Mora: 18 år i fengsel

– Storebror: 10 år i fengsel

– Naboen: 12 år i fengsel

I overgrepssaka er totalt fire personar frå same nabolag i ein kommune i Hordaland på tiltalebenken. Mannen i 30-åra som er kjend som «naboen» er tiltalt for grove overgrep mot sin eigen son og mot ei jente i nabofamilien. Også foreldra til jenta og storebroren hennar er tiltalte i saka. Dei er tiltalte for grove overgrep mot jenta og broren hennar. Alle barna var under ti år gamle då overgrepa mot dei starta.