Aktor ber om 20 års forvaring for drapene på Silje (29) og Jan-Øystein (42)

Kjæresteparet Silje (29) og Jan-Øystein Ask Hilby (42) ble funnet drept i en elv i et populært turområde i Bergen i januar i fjor.

Skadene på likene gjorde at politiet umiddelbart slo fast at de to var drept.

Fem menn står tiltalt i rettssaken som startet mandag 26. august i Hordaland tingrett.

Aktor ber om 20 år forvaring for den hovedtiltalte 58-åringen. De ber samtidig om 20 års fengsel for den medtiltalte nattevakten.

Forvaring er en strengere type straff, som betyr at fengselsstraffen kan forlenges etter de 20 årene.

– Det fremstår som rene henrettelser. De var ruset og forsvarsløse, sa politiadvokat Inger Lise Høyland i Vest politidistrikt da hun la fram aktoratets meninger om straff.

Mener 58-åring drepte begge

Den 58 år gamle mannen har erkjent straffskyld for begge drapene, men tok forbehold i skyldspørsmålet om drapet på kvinnen.

Mannen ventet til de to fornærmede hadde sovnet. Deretter tok han av seg skoene, og listet seg langs veggen for «å ikke knirke».

Her inne skal han ha drept de to med flere knivstikk.

58-åringen mener at det var skader på kvinnen som han ikke har utført.

Påtalemyndigheten mener imidlertid at den dødelige stikkskaden på kvinnen samsvarer med det han har utført.

– Det er ikke tvil om at han har stukket henne til døde. Det er målrettede stikk på sårbare steder, sier aktor Benedicte Hordnes.

Hun pekte videre på at skadene på de to avdøde var like, bare speilvendte.

Motivet for drapet er at paret «skylder litt penger». Aktoratet mener derfor at drapet skjer uten gyldig foranledning.

DREPTE MED KNIV: Statsadvokat Benedicte Hornes ber om 20 års forvaring for 58-åringen. Hun mener at han drepte paret på hospitset i Møllendalsveien med målrettede knivstikk på sårbare steder. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Nattevakten brukte øks

Samtidig mener aktor at den 34 år gamle polske nattevakten på hospitset medvirket til drapet på begge to, at han forsto hva som skulle skje på forhånd.

De mener det er sannsynlig at det var han som hugget de to i hodet med øks, men understreker at dette ikke var dødelig.

Likevel mener de at han skal straffes med 20 års fengsel.

De viser til at han hjalp til med å skaffe utstyr og våpen, og at han skal ha sørget for å kople ut overvåkingskameraene.

– Han åpner dører for at dette skal skje i det stille. Han står for den praktiske delen av planleggingen og blir med når drapet skal gjennomføres, sier Høyland.

DREPT MENS DE SOV: Påtalemyndigheten mener at paret ble drept etter at de hadde lagt seg for å sove på hospitset i Møllendalsveien i Bergen. De ble deretter fraktet til Arna og dumpet ved Osavatnet. Foto: Christian Lura / NRK

Kraftig reaksjon i retten

Aktoratet mener at det er skjerpende at han er på jobb på hospitset, at han i utgangspunktet er der for å holde ro og orden.

– Han er ansatt for å beskytte. Istedenfor å avverge og dempe, bidrar han aktivt og fysisk.

Nattevakten har hele tiden nektet straffskyld, og har tidligere forklart at han lot som at han var kompis for ikke bli den tredje personen som havnet i en likpose.

Da påstanden ble lagt fram, skapte det kraftige reaksjoner hos den tiltalte. Han sukket tungt, og ristet på hodet.

FORVARING: Aktor ber om 20 år forvaring for den hovedtiltalte 58-åringen. De ber samtidig om 20 års fengsel for den medtiltalte nattevakten for drapet på Silje (29) og Jan-Øystein Ask Hilby (42). Foto: Politiet

Holdt vakt

En 24 år gammel mann skal ha stått utenfor og holdt vakt da drapene ble begått. Påtalemyndigheten mener at han skal dømmes til 14 år fengsel.

De viser til at han har handlet aktivt ved å stå vakt, og har psykisk medvirket til drapene.

– Han blir også med opp for å vaske og fjerne bevis. Han er fullt involvert, sier Hordnes.

De to øvrige er tiltalt for fjerning av bevis og for å ha vært med på å dumpe likene ved Osavatnet. En av dem skaffet også bilen som ble brukt til å frakte likene.

Begge to erkjenner straffskyld.