Aktor ber om 120 dagers betinget fengsel for vaktsjefen på KNM «Helge Ingstad»

– Det er riktig å slå fast et personlig straffansvar, sier aktor Magne Kvamme Sylta om vaktsjefen på KNM «Helge Ingstad».

Onsdag holdt aktoratet sin prosedyre i den omfattende rettssaken etter at fregatten KNM «Helge Ingstad» kolliderte med oljetankeren «Sola TS» utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden 8. november 2018.

Aktoratet ba om at den tiltalte vaktsjefen dømmes til 120 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år.

De eneste formildende omstendighetene som trekkes frem er saksbehandlingstiden, da spesifikt at saken ble liggende i over ett år hos Riksadvokaten.

Forsvarer Christian Lundin ønsker ikke å kommentere påstanden, før han selv holder sin prosedyre i morgen.

STATSADVOKATER: Aktoratet i rettssaken mot vaktsjefen på KNM «Helge Ingstad», statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta. Foto: Jon Bolstad / NRK

Rettssaken har gått over to måneder, og det er satt av tre dager til avslutningen i Hordaland tingrett.

Gjennom rettssaken har aktoratet gått til angrep på vurderingene som den nå 33 år gamle vaktsjefen gjorde i forkant av kollisjonen.

Vaktsjefen er tiltalt for ved uaktsomhet å ha forårsaket sjøskade. Han er også tiltalt etter militær straffelov for ikke å ha overholdt sine tjenesteplikter.

Han har hele tiden nektet straffskyld for ulykken.

Mange har også reagert på at han alene står tiltalt i saken.

Sammenliknet med Sleipner-ulykken

Statsadvokat Benedikte Høgseth sammenliknet kollisjonen i Hjeltefjorden med Sleipner-ulykken i 1999.

Hun trakk frem hvordan Sleipner-kapteinen ble domfelt, og hvordan ingen kom til hans forsvar og anførte at handlingene hans var et resultat av systemsvikt eller manglende opplæring.

Mot slutten av prosedyrene ble Sleipner-ulykken trukket inn som den eneste dommen det var naturlig å ta utgangspunkt i.

– Nivået og utgangspunktet i denne saken bør være det samme som i Sleipner-saken, selv om ingen menneskeliv gikk tapt under kollisjonen i Hjeltefjorden.

I Sleipner-saken ble kapteinen dømt til seks måneders betinget fengsel i lagmannsretten.

– Vi mener at den tiltalte vaktsjefens grad av uaktsomhet er mer alvorlig enn Sleipner-kapteinen sin, sa Høgseth før hun la ned påstand om 120 dagers betinget fengsel.

GIKK TAPT: Fregatten ble liggende ved Stureterminalen i flere måneder før den ble hevet i en stor bergingsaksjonen. Den gikk likevel tapt og ble til slutt hugget opp. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hadde ferdighetene til å handle forsvarlig

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta gikk nærmere inn på grunnlaget for straffansvaret i saken.

– Bevisførselen gir grunnlag for å slå fast at tiltalte er så mye å klandre, at det er riktig å slå fast et personlig straffansvar, åpnet Sylta med.

Han konkluderte med at det var den tiltalte vaktsjefen sin uforsvarlige opptreden som var hovedårsaken til kollisjonen i Hjeltefjorden.

– Hadde han holdt forsvarlig utkikk, seilt med sikker fart, og benyttet alle tilgjengelig midler, ville han oppdaget eller avdekket at objektet på hans styrbord side var Sola TS, og sammenstøtet ville ikke funnet sted.

Sylta trakk også inn graden av uaktsomhet.

– Vår oppfatning er at graden ligger godt over nivået for simpel uaktsomhet.

BRO: Fra bro på fregatten styrte den tiltalte vaktsjefen (33) for første gang om hendelsene natten KNM «Helge Ingstad» kolliderte. Bildet er fra rettens befaring på søsterskipet KNM «Roald Amundsen». Foto: Geir Olsen / POOL / NTB

– Han hadde ferdighetene som skulle til

Sylta trakk også frem vaktsjefens erfaring. Aktor mener det ikke er tvil om at vaktsjefen hadde grundig utdanning og nødvendig praktisk erfaring.

Han henviste blant annet til skipssjef Preben Ottesen, som i løpet av rettssaken har sagt at han stolte veldig på vaktsjefen, som han selv klarerte åtte måneder før kollisjonen.

– Jeg ville ikke klart å sove på en fregatt om jeg ikke stolte på vaktsjefen jeg hadde klarert til å seile mitt skip, sa Ottesen under sin forklaring.

– Han hadde ferdighetene som skulle til for å kunne handle forsvarlig som vaktsjef på bro, konkluderte Sylta, og la til at det overhodet ikke er grunnlag for å senke krav og forventninger til aktsomhet fra vaktsjefen.

Sylta mener vaktsjefen har forklart seg på en måte som gir grunn til å stille spørsmål ved om han har forstått forventningene som stilles til en vaktsjef.

Han trakk blant annet frem at den tiltalte vaktsjefen forventet at andre på broen hadde ansvar for å overvåke radar og melde fra.

– Ved å gi uttrykk for dette i retten, speilvender den tiltalte forventningene vi har til rollen hans som vaktsjef. Det er han som skal ta initiativ til å hente informasjonen og være den proaktive på bro. Han skal ikke stå i ro og vente på å få, han skal lene seg fremover, sa Sylta.

Grafikk: Havarikommisjonen

Kritikk av Sjøforsvarssjefen

I aktoratet sin prosedyre ble det også fremmet kritikk mot sjef i Sjøforsvaret Rune Andersen. Andersen har antydet at det er tilgangen på informasjon politiet har fått som har gjort at vaktsjefen blir tiltalt.

Andersen har sagt at utfallet av etterforskningen gjør at de må vurdere om de skal være så åpen som de har vært, hvis det skulle skjedd en ulykke en gang til.

– Vi mener det er populistisk og spekulativt av sjøforsvarssjefen å insinuere at ulik informasjonstilgang er bakgrunnen for tiltalen mot vaktsjefen, sa Høgseth.

Høgseth la også vekt på at Sola TS og Fedje VTS sine handlinger, ikke kan få betydning for aktsomhetsvurderingen av den tiltalte.

– Sola TS sine handlinger var ikke av ekstraordinær eller upåregnelig karakter. De overholdt også sjøveisreglene. Fedje VTS utviste heller ingen upåregnelig eller ekstraordinær atferd, og påvirket ikke tiltaltes situasjonsforståelse eller handlinger.

