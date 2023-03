Aktor ber om 11 månadar fengsel

Aktor ber om 11 månader fengsel for mannen som er tiltalt for grove truslar under ein politiaksjon i Jølster. Det skriv Firda. Hendinga skjedde i 2021 i samband med at namsmannen skulle hente ut eigaren av huset fordi bustaden var tvangsseld. Mannen skal ha sprunge mot politiet med knivar i hendene, og fleire politimenn har i rettsaka, som starta denne veka, skildra hendiga som alvorleg og livstruande.