Aktivistar frå Sogndal møtte i retten

Frida Skjelbred Steinbakk og Calum Morris MacIntyre frå gruppa Stopp Oljeletinga sitt lokallag i Sogndal måtte møte i Oslo tingrett 3. april.

Det fordi dei ikkje har godtatt bøtene dei fekk for å ha storma Ullevaal-matta under EM-kvalifiseringskampen i fotball mot Georgia i fjor. Begge fekk bøter på 12.000 kroner for ordensforstyrring.

Fotballkampen blei stoppa i eitt minutt og 20 sekund då aktivistane storma bana, viser videoar frå hendinga.

– Vi meiner bota på 12.000 kroner er ei uproporsjonal straff sett i lys av den forstyrringa vi skapte, seier MacIntyre til Nettavisen.

Dommen frå tingretten kjem om eit par veker.