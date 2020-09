Aksjonerer mot utsettelse av E16: – Kan ikke sitte stille og se på

– Veien er direkte livsfarlig, sier leder Willy Padøy i Bergen Lastebileier-Forening.

Lørdag deltok flere hundre biler i en kortesje på E16 mellom Bergen og Voss for å vise misnøye over nok en utsettelse av veistrekningen.

Planlagt byggestart var satt til 2022, men i sommer kom kontrabeskjeden. Da uttalte Statens vegvesen til TV 2 at det realistiske startskuddet først går i 2024.

– Vi tåler ikke flere utsettelser. Veistrekningen er rasutsatt, og har mange tunneler med løs stein. Du kjører faktisk med livet i hendene, sier Padøy.

LIVSFARLIG: Willy Padøy er leder i Bergen Lastebilforening og én av ti arrangører av kortesjen på E16 mellom Bergen og Voss lørdag formiddag. Foto: Gerd Johanne Braadland

Utsatt flere ganger

– Det er smekkfullt. Det er tre kilometer med biler langs strekningen, sier regionsjef Jan-Ove Halsøy i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

De er én av totalt ti organisasjoner som står bak aksjonen.

– Dette er et tydelig signal til politikerne. De kan prøve seg å holde igjen dette veiprosjektet, vi skal følge dem med argusøyne, sier Halsøy.

Utbyggingen av E16 ble vedtatt av regjeringen i 2015, men har siden blitt utsatt flere ganger. Blant annet skal det bli bygd firefeltsveg og dobbeltspor til tog.

Veien er en av hovedveiene mellom Bergen og Oslo, og blir brukt av over 4 millioner passasjerer årlig.

REALITETEN: Aksjonistene slapp en stein på tre tonn ned på en bil. – Dette er realiteten, sier leder Willy Padøy Bergen Lastebilforening. Foto: Gerd Johanne Braadland

Slik blir K5-alternativet Foto: Statens vegvesen Ekspandér faktaboks Stor innkorting av både veg og jernbane, i hovudsak langs dagens trasé.

Kuttar reisetida med bil Arna-Voss frå 72 til 46 minutt (føresett fart på 90 km/t).

Meir enn halverer reisetida med tog Arna-Voss frå 63 til 24 minutt.

Prioriterer åtte lange, nye tunnelar for både bil og tog.

Ny firefelts møtefri bilveg mellom Arna og Trengereid, og tofelts veg vidare til Voss. I dagen vil vegen ha midtrekkverk, i tunnelane vil det vera midtfelt.

Nytt dobbeltspor for Bergensbanen på heile strekninga mellom Bergen og Voss, med seks stasjonar: Voss, Bolstad, Dale, Stanghelle, Vaksdal og Arna.

Tunnelane til tog og bil skal byggjast ved sida av kvarandre, og fungere som rømmingsvegar for kvarandre.

Kostnaden mellom Arna og Stanghelle er på 22 milliardar kroner. Dette er noko under halve strekninga til Voss.

– Mange føler på frykt

– Dette er en av Norges farligste veier, og vi kan ikke sitte stille og se på at den nok en gang er satt i spill, sier daglig leder Liv Røssland i NAF.

Hun understreker at dette handler om hverdagsreisen til mange på Vestlandet.

– Våre medlemmer har en hverdag hvor de føler på frykt. De er redde når de skal bruke veien. Alle vet at det kommer et ras, men ingen vet når.

Røssland er tidligere byråd og bystyrepolitiker for Frp i Bergen.

FØLER PÅ FRYKT: – Våre medlemmer har en hverdag hvor de føler på frykt. De er redde når de skal bruke veien, sier daglig leder Liv Røssland i NAF. Røssland er tidligere Frp-politiker. Foto: Gerd Johanne Braadland

Har hatt full gass

Utsettelsen av veiprosjektet handler om prioriteringene i Nasjonal transportplan (NTP), opplyser Statens vegvesen.

– Vi har hatt full gass på dette prosjektet i lang tid, men byggestart henger sammen med investeringer, sier utbyggerdirektør Kjell Davik i Statens vegvesen.

Han beskriver veiprosjektet som komplisert, fordi det har lange rasstrekninger og fordi jernbanen har et mye stivere kurvatur enn vei.

– Vi har jobbet mye med å redusere kostnader, men det er vanskelig å komme lenger ned enn der vi er nå. Uansett hva du gjør, må det bygges lang tunnel, sier han.

Vei- og banestrekningen vil koste rundt 25 milliarder kroner.

– Hvis Stortinget ønsker at dette prosjektet skal prioriteres i neste periode, så skal vi selvfølgelig komme fort i gang, sier Davik.

FLERE HUNDRE: Flere hundre biler deltok i kortesjen. – Dette er et tydelig signal til politikerne. De kan prøve seg å holde igjen dette veiprosjektet, vi skal følge dem med argusøyne, sier regionsjef Jan-Ove Halsøy i Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Foto: Gerd Johanne Braadland

Kan ikke love når

Via pressevakten sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) at det gjør stort inntrykk å se engasjementet for denne veistrekningen, og at han tar det på alvor.

– Så vil jeg presisere at det er fortsatt fremdrift med å planlegge utbyggingen av K5. Det innebærer å planlegge for både vei og bane på hele strekningen.

– Men fellesprosjektet E16 og Vossebanen er et omfattende og kostbart prosjekt, derfor har vi bedt Statens vegvesen om å tilrettelegge planleggingen, for en eventuell etappevis utbygging, for å ikke miste fremdrift av dette prosjektet.

– Hva som blir de konkrete prioriteringene i Nasjonal transportplan er for tidlig å si nå. Men la det være klart, sikkerheten til folk tas på alvor av regjeringen, og det er på generelt grunnlag en viktig del av NTP, sier Hareide.